Новини Харкова — головне 6 листопада: що відбувається у Вовчанську

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:11

Генштаб: 14 атак росіян відбили СОУ на півночі від Харкова

Вранці 6 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби в Харківській області був 21 бій.

Так на Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 14 разів біля Вовчанська та Синельникового. На Куп’янському – росіяни штурмували позиції українських захисників сім разів у районі Богуславки, Петропавлівки, Піщаного та Нової Кругляківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 124 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучив 3992 дрони-камікадзе та здійснив 4354 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

07:22

Просування РФ у південній частині Вовчанська зафіксували експерти – деталі

У зведенні 6 листопада експерти Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про просування російських військ до траси Т-2104 Вовчанськ-Чугунівка у південній частині Вовчанська.

“Уточнення районів, на які претендує Росія: Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 листопада, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися поблизу траси Т-2104 у центрі Вовчанська, району, в якому російські джерела раніше стверджували про присутність російських військ”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

А ось інформацію ворога про нібито успіхи ЗС РФ у районі Тихого та Синельникового експерти підтвердити не змогли.

Також росіяни стверджували, що змогли просунутися на Куп’янському напрямку – на півночі від Кам’янки, до Кіндрашівки та між Куп’янськом та Кучерівкою. Однак, за оцінками аналітиків, жодна з цих заяв не виявилася правдивою.