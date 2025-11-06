Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:11

Генштаб: 14 атак россиян отбили СОУ на севере от Харькова

Утром 6 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток в Харьковской области был 21 бой.

Так на Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 14 раз около Волчанска и Синельниково. На Купянском – россияне штурмовали позиции украинских защитников семь раз в районе Богуславки, Петропавловки, Песчаного и Новой Кругляковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 276 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 124 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлек 3992 дрона-камикадзе и осуществил 4354 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:22

Продвижение РФ в южной части Волчанска зафиксировали эксперты – детали

В сводке 6 ноября эксперты Института изучения войны (ISW) сообщили о продвижении российских войск к трассе Т-2104 Волчанск-Чугуновка в южной части Волчанска.

«Уточнения районов, на которые претендует Россия: геолокационные видеозаписи, опубликованные 4 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись вблизи трассы Т-2104 в центре Волчанска, района, в котором российские источники ранее заявляли о присутствии российских войск», – уточнили в Институте изучения войны.

А вот информацию врага о якобы успехах ВС РФ в районе Тихого и Синельниково эксперты подтвердить не смогли.

Также россияне утверждали, что смогли продвинуться на Купянском направлении – на севере от Каменки, в Кондрашовки и между Купянском и Кучеровкой. Однако, по оценкам аналитиков, ни одно из этих заявлений не оказалось правдивым.