«Дешева провокація» Путіна, Лозівщина без світла – підсумки 21 листопада

Герасимов «освободил» Куп’янськ, Лозівщина без світла, автівка вилетіла на дитячий майданчик. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 21 листопада.

Російський генерал Герасимов вдруге за три місяці «освободил» Куп’янськ. Його патрон Путін одночасно «окружил» там до п’ятнадцяти батальйонів ЗСУ. Діалог російського командування розповсюдили пропагандисти та спростував Генштаб ЗСУ. Розмова про фантастичні успіхи в Куп’янську та Вовчанську відбулася напередодні в одному з командних пунктів російського угруповання військ «Запад». Окрім фейкового «освобождения» Куп’янська, Герасимов записав у актив окупантів ще й вісімдесят відсотків Вовчанська. У Генштабі ЗСУ ці заяви назвали «дешевою провокацією». Оборонці наголосили: Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України, там продовжують шукати та винищувати ворожі ДРГ. Так само не відповідають дійсності й слова Герасимова щодо Вовчанська. Їх окремо проаналізували в ОТУ «Харків». Оборонці відзначили: якщо дані путінського генерала взяти на віру, то протяжність Вовчанська мала б бути вдесятеро більшою – як у Стамбула або Лос-Анджелеса.

Уночі «Гербера» вдарила по Слобідському району Харкова. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Обійшлося без пошкоджень і постраждалих. Значно більше дісталося Лозівській громаді. За даними ХОВА, там пошкоджена залізнична та енергетична інфраструктура. Мер Лозової Сергій Зеленський відзначив, що без світла залишилися п’ятнадцять населених пунктів.

Ймовірних «форекс-шахраїв» нейтралізували кіберфахівці СБУ Харківщини. Діяли спільно з Нацполіцією та європейськими правоохоронцями. Виявлене угруповання очолював 31-річний уродженець Донеччини. У нього було два спільники. Разом вони створили мережу фіктивних онлайн-бірж і залучали європейських інвесторів. Клієнтам обіцяли надвисокі прибутки завдяки використанню «інноваційних програмних механізмів» для онлайн-торгів. Реально ж, як тільки людина вкладала гроші, її доступ до особистого кабінету блокували, відзначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Таким чином у громадян ЄС видурили понад 250 тисяч доларів США. Підозрюваних затримали в Києві, вони можуть сісти на 12 років.

Автівка вилетіла на дитячий майданчик у Харкові. Це сталося ввечері напередодні на вулиці Саперній. Постраждав дев’ятнадцятирічний юнак і двоє підлітків – хлопець і дівчина. У них садна та забої. У ГУ Нацполіції Харківщини уточнили причини ДТП: водій «Тойота Авенсіс» не впорався з керуванням і в’їхав у електроопору. Від удару автівку відкинуло на майданчик. Усі подробиці події ще уточнюють.

Гроза може бути вночі в Харківській області. Такий прогноз на 22 листопада оприлюднив регіональний центр із гідрометеорології. За даними синоптиків, вихідні будуть теплими: до 14 – 16 градусів удень. Дощі місцями очікують вночі як на суботу, так і на неділю. Також місцями буде туман.

