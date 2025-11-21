«Дешевая провокация» Путина, Лозовая и район без света – итоги 21 ноября

Герасимов «освободил» Купянск, Лозовщина без света, автомобиль вылетел на детскую площадку. МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 ноября.

Российский генерал Герасимов второй раз за три месяца «освободил» Купянск. Его патрон Путин одновременно «окружил» там до 15 батальонов ВСУ. Диалог российского командования распространили пропагандисты и опроверг Генштаб ВСУ. Разговор о фантастических успехах в Купянске и Волчанске состоялся накануне в одном из командных пунктов российской группировки войск «Запад». Кроме фейкового «освобождения» Купянска, Герасимов записал в актив оккупантов еще и 80% Волчанска. В Генштабе ВСУ эти заявления назвали «дешевой провокацией». Защитники отметили: Купянск находится под контролем Сил обороны Украины, там продолжают искать и истреблять вражеские ДРГ. Так же не соответствуют действительности и слова Герасимова в отношении Волчанска. Их отдельно проанализировали в ОТУ Харьков. Защитники отметили: если данные путинского генерала взять на веру, то протяженность Волчанская должна быть в десять раз больше – как у Стамбула или Лос-Анджелеса.

Ночью Гербера ударила по Слободскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. Обошлось без повреждений и пострадавших. Значительно больше досталось Лозовской громаде. По данным ХОВА, там повреждена железнодорожная и энергетическая инфраструктура. Мэр Лозовой Сергей Зеленский отметил, что без света осталось пятнадцать населенных пунктов.

Вероятных «форекс-мошенников» нейтрализовали киберспециалисты СБУ Харьковщины. Действовали совместно с Нацполицией и европейскими правоохранителями. Обнаруженную группировку возглавлял 31-летний уроженец Донбасса. У него было два сообщника. Вместе они создали сеть фиктивных онлайн-бирж и привлекали европейских инвесторов. Клиентам обещали сверхвысокие прибыли благодаря использованию «инновационных программных механизмов» для онлайн-торгов. Реально же, как только человек вкладывал деньги, его доступ к личному кабинету блокировали, отметил представитель УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Таким образом у граждан ЕС выманили более 250 долларов США. Подозреваемые задержаны в Киеве, они могут сесть на 12 лет.

Автомобиль вылетел на детскую площадку в Харькове. Это произошло накануне вечером на улице Саперной. Пострадал 19-летний юноша и два подростка – парень и девушка. У них ссадины и ушибы. В ГУ Нацполиции Харьковщины уточнили причины ДТП: водитель «Тойота Авенсис» не справился с управлением и въехал в электроопору. От удара автомобиль отбросило на площадку. Все подробности происшествия еще уточняют.

Возможна гроза ночью в Харьковской области. Такой прогноз на 22 ноября обнародовал региональный центр по гидрометеорологии. По данным синоптиков, выходные будут теплыми: до 14 – 16 градусов днем. Дожди местами ожидают ночью как в субботу, так и на воскресенье. Также местами будет туман.

