Наступ на півночі, масова бійка підлітків у Харкові – підсумки 28 листопада

Окупанти просунулися у Вовчанську, але «захоплення» міста – брехня. Масова бійка підлітків сталася у Харкові. У місті також продовжують висаджувати клени. У суботу в регіоні знову очікують тумани. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 28 листопада.

Російські окупанти просунулись у Вовчанську, повідомили аналітики DeepState. Вони змінили мапу бойових дій одразу на трьох ділянках фронту на півночі Харківської області. Нові червоні ділянки є як на сході, так і на заході Вовчанська. Причому на заході ворог уже давно форсував річку Вовча. Тут загарбники рухаються в бік сіл Синельникове та Цегельне, діючи через лісовий масив, коментує воєнний оглядач Костянтин Машовець. За його оцінкою, головна ціль окупантів зараз – перерізати рокаду, що йде на Старицю, а також – дорогу на Старий Салтів. Це важливі логістичні маршрути, якими здійснюють матеріально-технічне забезпечення Сил оборони на Вовчанському напрямку. Просування росіян у Вовчанську наразі незначне. Але ворожа пропаганда вже поспішила заявити, що руїни міста загарбали цілком. Про такі повідомлення «Z-блогерів» поінформував Інститут вивчення війни. Аналітики цієї установи наявність аж таких успіхів в окупантів не підтверджують.

Телеграм-канали опублікували жорстоке відео. На ньому, зокрема, є побиття дівчини ногами. У ситуації вже розбирається поліція. У відділі комунікації ГУНП повідомили, що бійка сталася в парку на бульварі Юр’єва. Усіх учасників подій уже встановили. Зараз копи розбираються в обставинах конфлікту. Підозри поки що нікому не оголошували.

Ще 14 кленів висадили на вулиці Академіка Богомольця в Новобаварському районі. Про це повідомили в СКП «Харківзеленбуд». Комунальники відзначили, що рослини заввишки чотири метри. Їх одразу підкормили добривами, щоб дерева адаптувалися та успішно перезимували на новому місці. Надалі на цій ділянці планують висадити ще 17 кленів і шість тополь, створивши зелену алею.

Про це попередили в Регіональному центрі з гідрометеорології. За даними синоптиків, у суботу, 29 листопада, вночі та зранку видимість буде від 200 до 500 метрів. У неділю має розвиднитися – уночі очікують мороз до -1, опадів не прогнозують. Загалом погода в останні два дні осені на Харківщині залишатиметься теплою – до 8-10 градусів тепла вдень.

