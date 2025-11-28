Наступление на севере, массовая драка подростков в Харькове — итоги 28 ноября

Оккупанты продвинулись в Волчанске, но «захват» города — ложь. Массовая драка подростков произошла в Харькове. В городе также продолжают высаживать клены. В субботу в регионе снова ожидают туман. МГ «Объектив» напоминает главные новости 28 ноября.

Российские оккупанты продвинулись в Волчанске, сообщили аналитики DeepState. Они изменили карту боевых действий сразу на трех участках фронта на севере Харьковской области. Новые красные участки есть как на востоке, так и на западе Волчанска. Причем на западе враг уже давно форсировал реку Волчья. Здесь захватчики движутся в сторону сел Синельниково и Цегельное, действуя через лесной массив, комментирует военный обозреватель Константин Машовец. По его оценке, главная цель оккупантов сейчас – перерезать рокаду, идущую на Старицу, а также – дорогу на Старый Салтов. Это важные логистические маршруты, по которым осуществляется материально-техническое обеспечение Сил обороны на Волчанском направлении. Продвижение россиян в Волчанске пока незначительное. Но вражеская пропаганда уже поспешила заявить, что руины города захватили полностью. О таких сообщениях «Z-блогеров» сообщил Институт изучения войны. Аналитики этого учреждения наличие таких успехов у оккупантов не подтверждают.

Telegram-каналы опубликовали жестокое видео. На нем, в частности, запечатлено избиение девушки ногами. Ситуацию уже расследует полиция. В отделе коммуникации ГУНП сообщили, что драка произошла в парке на бульваре Юрьева. Всех участников события уже установили. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта. Подозрение пока никому не объявляли.

Еще 14 кленов высадили на улице Академика Богомольца в Новобаварском районе. Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». Коммунальщики отметили, что растения высотой четыре метра. Их сразу подкормили удобрениями, чтобы деревья адаптировались и успешно перезимовали на новом месте. В дальнейшем на этом участке планируют высадить еще 17 кленов и шесть тополей, создав зеленую аллею.

Об этом предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии. По данным синоптиков, в субботу, 29 ноября, ночью и утром видимость будет от 200 до 500 метров. В воскресенье должно проясниться – ночью ожидают мороз до -1, осадков не прогнозируют. В целом погода в последние два дня осени области останется теплой – до 8-10 градусов тепла днем.

