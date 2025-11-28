Live

Наступление на севере, массовая драка подростков в Харькове — итоги 28 ноября

Происшествия 23:00   28.11.2025
Оксана Горун
Елена Нагорная
Наступление на севере, массовая драка подростков в Харькове — итоги 28 ноября

Оккупанты продвинулись в Волчанске, но «захват» города — ложь. Массовая драка подростков произошла в Харькове. В городе также продолжают высаживать клены. В субботу в регионе снова ожидают туман. МГ «Объектив» напоминает главные новости 28 ноября.

Оккупанты продвинулись в Волчанске, но «захват» города — ложь

Российские оккупанты продвинулись в Волчанске, сообщили аналитики DeepState. Они изменили карту боевых действий сразу на трех участках фронта на севере Харьковской области. Новые красные участки есть как на востоке, так и на западе Волчанска. Причем на западе враг уже давно форсировал реку Волчья. Здесь захватчики движутся в сторону сел Синельниково и Цегельное, действуя через лесной массив, комментирует военный обозреватель Константин Машовец. По его оценке, главная цель оккупантов сейчас – перерезать рокаду, идущую на Старицу, а также – дорогу на Старый Салтов. Это важные логистические маршруты, по которым осуществляется материально-техническое обеспечение Сил обороны на Волчанском направлении. Продвижение россиян в Волчанске пока незначительное. Но вражеская пропаганда уже поспешила заявить, что руины города захватили полностью. О таких сообщениях «Z-блогеров» сообщил Институт изучения войны. Аналитики этого учреждения наличие таких успехов у оккупантов не подтверждают.

Массовая драка подростков произошла в Харькове накануне вечером

Telegram-каналы опубликовали жестокое видео. На нем, в частности, запечатлено избиение девушки ногами. Ситуацию уже расследует полиция. В отделе коммуникации ГУНП сообщили, что драка произошла в парке на бульваре Юрьева. Всех участников события уже установили. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта. Подозрение пока никому не объявляли.

В Харькове продолжается осеннее озеленение

Еще 14 кленов высадили на улице Академика Богомольца в Новобаварском районе. Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». Коммунальщики отметили, что растения высотой четыре метра. Их сразу подкормили удобрениями, чтобы деревья адаптировались и успешно перезимовали на новом месте. В дальнейшем на этом участке планируют высадить еще 17 кленов и шесть тополей, создав зеленую аллею.

клены высаживают в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Туман продолжит создавать опасность для водителей и пешеходов в Харьковской области

Об этом предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии. По данным синоптиков, в субботу, 29 ноября, ночью и утром видимость будет от 200 до 500 метров. В воскресенье должно проясниться – ночью ожидают мороз до -1, осадков не прогнозируют. В целом погода в последние два дня осени области останется теплой – до 8-10 градусов тепла днем.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Взрывы прогремели в Харькове: были перепады электроэнергии, есть пострадавший

Девочка избила другую несовершеннолетнюю в Харькове: как отреагировала полиция

Звездное небо-2? Где в Харькове хотят установить еще одну иллюминацию — ХАЦ

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
Популярно
Взрывы прогремели в Харькове: были перепады электроэнергии, есть пострадавший
Взрывы прогремели в Харькове: были перепады электроэнергии, есть пострадавший
28.11.2025, 21:20
Атака на Харьков: в Салтовском районе — перебои в работе электротранспорта
Атака на Харьков: в Салтовском районе — перебои в работе электротранспорта
28.11.2025, 21:28
Новости Харькова – главное за 28 ноября: чей Волчанск, вечерние «прилеты»
Новости Харькова – главное за 28 ноября: чей Волчанск, вечерние «прилеты»
28.11.2025, 21:37
КАБ атаковали Старосалтовскую громаду: мужчина погиб, две женщины пострадали
КАБ атаковали Старосалтовскую громаду: мужчина погиб, две женщины пострадали
28.11.2025, 18:24
Ермак ушел в отставку: обращение президента Зеленского к украинцам (видео)
Ермак ушел в отставку: обращение президента Зеленского к украинцам (видео)
28.11.2025, 17:57
Как будут отключать свет в Харьковской области 29 ноября — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 29 ноября — график
28.11.2025, 22:21

Новости по теме:

28.11.2025
Новости Харькова – главное за 28 ноября: чей Волчанск, вечерние «прилеты»
26.11.2025
Ракетный удар, проблемы с теплом и водой в Харькове — итоги 26 ноября
26.11.2025
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
25.11.2025
Массированный удар по Украине, Харьков без воды — итоги 25 ноября
25.11.2025
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, готовят елки, бюджет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Наступление на севере, массовая драка подростков в Харькове — итоги 28 ноября», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 28 ноября.".