Велика евакуація з Куп’янська, ворог просувається – підсумки 1 грудня

Масштабна евакуація з Куп’янська, просування росіян на півночі Харківщини, епічна ДТП із тролейбусом і легковим автомобілем – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 1 грудня.

<br />

Росіяни просунулись у Дворічанському на Харківщині. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState. Ворог розширив зону контролю в прикордонні, яка простягається від Дворічанського до села Одрадне. Наприкінці минулого тижня нові червоні ділянки з’явилися також на території Вовчанська. Загалом протягом листопада російські загарбники окупували більш як 500 квадратних кілометрів української території, підрахували в DeepState. За оцінками аналітиків, це вдвічі більше, ніж загарбане ворогом у вересні. При цьому осінтери вважають, що частина просувань на Харківщині, на прикордонній ділянці Одрадне – Амбарне, сталася ще наприкінці жовтня. Встановити це вчасно було важко «через брехню», заявили в DeepState.

Успішну евакуацію жителів Куп’янська здійснили Сили оборони спільно зі Службою безпеки України. 13 цивільних вивезли до Харкова з центру міста, де досі триває контрдиверсійна операція. Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. А поки СБУ та СОУ активно діють у центрі Куп’янська, росіяни продовжують брехати, що повністю захопили місто. Наразі цю ідею в маси просуває особисто Путін. Начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що це місто не дає спокою диктатору з політичних міркувань. Куп’янськ американці принаймні можуть знайти на мапі. Загалом, за спостереженнями Трегубова, росіяни брешуть про «освобожденный Купянск» уже більш як місяць.

Троє людей постраждали в ДТП у Харкові. Рано-вранці в Слобідському районі зіткнулися тролейбус та автівка «Ауді». У Нацполіції відзначили, що не впорався з керуванням водій іномарки. Вона вилетіла на зустрічну смугу – просто під колеса міському транспорту. Постраждав 30-річний водій «Ауді» та два його пасажири – чоловіки 27 та 31 років. Вони в лікарні з численними травмами.

Провулок у Харкові пропонують перейменувати на честь Світлани Олешко. Відповідне звернення до Харківської міської ради готують активісти проєкту «Деколонізація. Україна». Наразі вони збирають підписи на підтримку ініціативи. Посилання доступне на сайті медіагрупи «Об’єктив». Світлана Олешко – відома харківська театральна режисерка. Вона була засновницею театру «Арабески», а також багато років працювала в Харківському літмузеї. На її честь пропонують перейменувати провулок Орача (раніше – Червоного Орача). Він розташований поруч із вулицею Міська Барбари, який був чоловіком Світлани Олешко та актором і співзасновником її театру. Вулицю на честь Барбари перейменували дев’ятнадцятого листопада. Нагадаємо, Світлана Олешко померла рік тому, дев’ятнадцятого грудня в Польщі внаслідок тривалої хвороби.

МГ “Об’єктив” також повідомляла сьогодні: