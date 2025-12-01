Большая эвакуация из Купянска, враг продвигается — итоги 1 декабря
Масштабная эвакуация из Купянска, продвижение россиян на севере Харьковщины, эпичная ДТП с троллейбусом и легковым автомобилем — МГ «Объектив» напоминает главные новости 1 декабря.
Оккупанты продвинулись в Двуречанском — DeepState
Россияне продвинулись в Двуречанском Харьковской области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState. Враг расширил зону контроля в приграничной границе, которая простирается от Двуречанского до села Отрадное. В конце прошлой недели новые красные участки появились на территории Волчанска. Всего в ноябре россияне оккупировали более 500 квадратных км украинской территории, подсчитали в DeepState. По оценкам аналитиков, это вдвое больше, чем захваченное врагом в сентябре. При этом осинтеры считают, что часть продвижений на Харьковщине, на пограничном участке Отрадное – Амбарное, произошла еще в конце октября. Установить это вовремя было тяжело «из-за лжи», заявили в DeepState.
СБУ и СОУ вывезли из Купянска 13 местных жителей
Успешную эвакуацию жителей Купянска совершили Силы обороны совместно со СБУ. 13 гражданских вывезли в Харьков из центра города, где до сих пор идет контрдиверсионная операция. Об этом сообщил начальник Купянского РОА Андрей Канашевич. А пока СБУ и СОУ активно действуют в центре Купянска, россияне продолжают врать, что полностью захватили город. Эту идею в массы продвигает лично Путин. Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что этот город не дает покоя диктатору по политическим соображениям. Купянск американцы по крайней мере могут найти на карте. В общем, по наблюдениям Трегубова, россияне врут об «освобожденном Купянске» уже более месяца.
Утреннее ДТП в Харькове: столкнулись Audi и троллейбус
Три человека пострадали в ДТП в Харькове. Ранним утром в Слободском районе столкнулись троллейбус и автомобиль «Ауди». В Нацполиции отметили, что не справился с управлением водитель иномарки. Она вылетела на встречную полосу – прямо под колеса городского транспорта. Пострадал 30-летний водитель «Ауди» и два его пассажира – мужчины 27 и 31 года. Они находятся в больнице с многочисленными травмами.
Переулок в Харькове предлагают переименовать в честь Светланы Олешко
Переулок в Харькове предлагают переименовать в честь Светланы Олешко. Соответствующее обращение в Харьковский городской совет готовят активисты проекта «Деколонизация. Украина». В настоящее время они собирают подписи в поддержку инициативы. Светлана Олешко – известная харьковская театральная режиссер. Она была основательницей театра «Арабески», а также много лет работала в Харьковском литмузее. В ее честь предлагают переименовать переулок Орача (ранее – Красного Орача). Он расположен рядом с улицей Мисько Барбары, который был мужем Светланы Олешко, актером и соучредителем ее театра. Улицу в честь Барбары переименовали 19 ноября. Напомним, Светлана Олешко умерла год назад, 19 декабря в Польше после продолжительной болезни.
МГ «Объектив» также сообщала сегодня:
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, итоги дня, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Большая эвакуация из Купянска, враг продвигается — итоги 1 декабря», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2025 в 23:08;