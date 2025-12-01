Большая эвакуация из Купянска, враг продвигается — итоги 1 декабря

Масштабная эвакуация из Купянска, продвижение россиян на севере Харьковщины, эпичная ДТП с троллейбусом и легковым автомобилем — МГ «Объектив» напоминает главные новости 1 декабря.

Россияне продвинулись в Двуречанском Харьковской области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState. Враг расширил зону контроля в приграничной границе, которая простирается от Двуречанского до села Отрадное. В конце прошлой недели новые красные участки появились на территории Волчанска. Всего в ноябре россияне оккупировали более 500 квадратных км украинской территории, подсчитали в DeepState. По оценкам аналитиков, это вдвое больше, чем захваченное врагом в сентябре. При этом осинтеры считают, что часть продвижений на Харьковщине, на пограничном участке Отрадное – Амбарное, произошла еще в конце октября. Установить это вовремя было тяжело «из-за лжи», заявили в DeepState.

Успешную эвакуацию жителей Купянска совершили Силы обороны совместно со СБУ. 13 гражданских вывезли в Харьков из центра города, где до сих пор идет контрдиверсионная операция. Об этом сообщил начальник Купянского РОА Андрей Канашевич. А пока СБУ и СОУ активно действуют в центре Купянска, россияне продолжают врать, что полностью захватили город. Эту идею в массы продвигает лично Путин. Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что этот город не дает покоя диктатору по политическим соображениям. Купянск американцы по крайней мере могут найти на карте. В общем, по наблюдениям Трегубова, россияне врут об «освобожденном Купянске» уже более месяца.

Три человека пострадали в ДТП в Харькове. Ранним утром в Слободском районе столкнулись троллейбус и автомобиль «Ауди». В Нацполиции отметили, что не справился с управлением водитель иномарки. Она вылетела на встречную полосу – прямо под колеса городского транспорта. Пострадал 30-летний водитель «Ауди» и два его пассажира – мужчины 27 и 31 года. Они находятся в больнице с многочисленными травмами.

Переулок в Харькове предлагают переименовать в честь Светланы Олешко. Соответствующее обращение в Харьковский городской совет готовят активисты проекта «Деколонизация. Украина». В настоящее время они собирают подписи в поддержку инициативы. Светлана Олешко – известная харьковская театральная режиссер. Она была основательницей театра «Арабески», а также много лет работала в Харьковском литмузее. В ее честь предлагают переименовать переулок Орача (ранее – Красного Орача). Он расположен рядом с улицей Мисько Барбары, который был мужем Светланы Олешко, актером и соучредителем ее театра. Улицу в честь Барбары переименовали 19 ноября. Напомним, Светлана Олешко умерла год назад, 19 декабря в Польше после продолжительной болезни.

