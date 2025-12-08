Наслідки атаки на Печенізьку дамбу, будівельники під ударом: підсумки 8 грудня

Зруйновані переправи на Харківщині: росіяни атакували Старий Салтів та Печеніги. Будівельники потрапили під обстріл: один загинув, четверо поранені. Парки Харкова готують до Нового року та морозів. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 8 грудня.

Масованих ударів по переправах через Печенізьке водосховище завдала армія РФ у неділю

Після серії вибухів, що пролунала в Чугуївському районі, Печенізький селищний голова Олександр Гусаров заявив про “приліт” по греблі Печенізького водосховища. Він відзначив, що рух дорогою по дамбі припинений. Слідом Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила про тимчасове закриття руху на двох дорогах: Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук і Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка». На мапі об’їзду дорожники вказали, що дамба в Печенігах і міст у Старому Салтові зруйновані. Наразі доступний маршрут: Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотімля – Вовчанськ.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: внаслідок удару по Старому Салтову загинули двоє чоловіків – 49 та 66 років, ще восьмеро чоловіків постраждали. Сьогодні провели засідання координаційного штабу, присвячене ситуації в громадах біля Печенізького водосховища. За його результатами Синєгубов повідомив, що підстав для евакуації населення наразі немає. Рівень води у водосховищі постійно моніторять. На випадок зміни ситуації передбачили транспорт для евакуації, а також опрацьовують розгортання транзитних центрів у трьох регіонах країни.



Голова Печенізької громади Гусаров у коментарі “Суспільному” відзначив, що відновлювальних робіт на греблі ще не починали. Зв’язок із територіями на обох берегах водосховища є, люди з продуктами, мобільним інтернетом і світлом. Зараз відпрацьовують новий маршрут соціальних автобусів.



Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що мета російських ударів – порушити логістику підрозділів Сил оборони, котрі тримають оборону на Вовчанському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках. Проте в ЗСУ запевняють: до такого розвитку подій готувалися заздалегідь. Відповідну заяву зробили в 16-му армійському корпусі. За словами військових, оборонці мають резервні маршрути та накопичені запаси. Тож втрата можливості руху через Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій. Також військові зауважили, що СОУ готові відновити переправу в максимально стислі строки. Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці. Тож знищення греблі не має військового виправдання, а удари по ній порушують норми міжнародного права.

Як повідомила пресслужба відомства, загинув 50-річний підсобний робітник ТОВ «НАН» Ярослав Манько. Поранення різного ступеня тяжкості отримали ще четверо співробітників цієї підрядної організації. Лікарі борються за їхні життя. Де саме стався трагічний обстріл, у Службі не уточнили. Відзначимо, що про поранених і загиблих чоловіків інформували після ударів по Старому Салтову.

Фото локацій опублікувала пресслужба міськради. У Центральному парку на головній клумбі встановили величезні новорічні кулі та розмістили декорацію “Подорож до мрій”. Паралельно озеленювачі захищають теплолюбні рослини на випадок морозів. Деревця та кущики вдягають у спеціальні чохли, в тому числі – з хвої. Харківський регіональний центр із гідрометеорології поки що не передбачає значних морозів у місті. За прогнозом, температура вдень залишатиметься плюсовою, вночі можливий незначний мінус – до 3-5 градусів. У вівторок і середу очікують сніг, поки що мокрий.

