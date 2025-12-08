Live

Последствия атаки на Печенежскую дамбу, строители под ударом — итоги 8 декабря

Происшествия 23:00   08.12.2025
Оксана Горун
Елена Нагорная
Разрушенные переправы в Харьковской области: россияне атаковали Старый Салтов и Печенеги. Строители попали под обстрел: один погиб, четверо ранены. Парки Харькова готовят к Новому году и морозам. МГ «Объектив» напоминает главные новости 8 декабря.

Массированные удары по переправам через Печенежское водохранилище нанесла армия РФ в воскресенье

После серии взрывов, прогремевших в Чугуевском районе, Печенежский поселковый голова Александр Гусаров заявил о «прилете» по дамбе Печенежского водохранилища. Он отметил, что движение по дорожному полотну прекращено. Вслед за этим Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила о временном закрытии движения на двух дорогах: Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук и Харьков – Волчанск – КПП «Чугуновка». На карте объездного маршрута дорожники указали, что дамба в Печенегах и мост в Старом Салтове разрушены. Сейчас доступен маршрут: Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: в результате удара по Старому Салтову погибли двое мужчин – 49 и 66 лет, еще восемь мужчин пострадали. Сегодня провели заседание координационного штаба, посвященное ситуации в громадах возле Печенежского водохранилища. По его результатам Синегубов сообщил, что оснований для эвакуации населения на данный момент нет. Уровень воды в водохранилище постоянно мониторят. На случай изменения ситуации предусмотрели транспорт для эвакуации, а также прорабатывают развертывание транзитных центров в трех регионах страны.

Глава Печенежской громады Гусаров в комментарии «Суспільному» отметил, что восстановительные работы на дамбе еще не начинали. Связь с территориями на обоих берегах водохранилища есть, люди обеспечены продуктами, мобильным интернетом и светом. Сейчас отрабатывают новый маршрут социальных автобусов.

Аналитики Института изучения войны отметили, что цель российских ударов – нарушить логистику подразделений Сил обороны, которые держат оборону на Волчанском, Великобурлукском и Купянском направлениях. Однако в ВСУ уверяют: к такому развитию событий готовились заранее. Соответствующее заявление сделали в 16-м армейском корпусе. По словам военных, у защитников есть резервные маршруты и накопленные запасы. Поэтому потеря возможности движения через Печенежскую дамбу не окажет критического влияния на ведение боевых действий. Также военные отметили, что СОУ готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть инженерные средства и специалисты. Поэтому уничтожение дамбы не имеет военного оправдания, а удары по ней нарушают нормы международного права.

Подрядчики харьковской Службы восстановления и развития попали под обстрел

Как сообщила пресс-служба ведомства, погиб 50-летний подсобный рабочий ООО «НАН» Ярослав Манько. Ранения различной степени тяжести получили еще четверо сотрудников этой подрядной организации. Врачи борются за их жизни. Где именно произошел трагический обстрел, в Службе не уточнили. Отметим, что о раненых и погибших мужчинах сообщили после ударов по Старому Салтову.

Парки Харькова готовят к Новому году и морозам

Фото локаций опубликовала пресс-служба горсовета. В Центральном парке на главной клумбе установили огромные новогодние шары и разместили декорацию «Путешествие к мечтам». Параллельно озеленители защищают теплолюбивые растения на случай морозов. Деревца и кустики одевают в специальные чехлы, в том числе — из хвои. Харьковский региональный центр по гидрометеорологии пока не предвидит значительных морозов в городе. По прогнозу, температура днем будет оставаться плюсовой, ночью возможен незначительный минус — до 3-5 градусов. Во вторник и среду ожидают снег, пока что мокрый.

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
