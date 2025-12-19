Новини Харкова — головне 19 грудня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:21
Вночі в регіоні кружляли безпілотники, РФ запускала балістику – як минула ніч
Тривога в Харкові та області пролунала ще напередодні ввечері о 23:46. У повітряних силах ЗСУ попередили одразу про дві загрози – росіяни запустили балістику та БпЛА.
У Харкові тривога лунала лише три хвилини – о 23:49 вже дали відбій. Її відновили вже після опівночі – о 00:20. У регіоні знову з’явився безпілотник. На цей раз – розвідувальний.
“Залучено засоби для збиття“, – писали захисники неба.
Відбій тривоги оголосили о 02:24. Станом на 07:21 у Харкові та області нових загроз немає.
Популярно
