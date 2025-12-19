Новости Харькова — главное 19 декабря: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:21
Ночью в регионе кружили беспилотники, РФ запускала баллистику – как прошла ночь
Тревога в Харькове и области прозвучала еще накануне вечером в 23:46. В воздушных силах ВСУ предупредили сразу о двух угрозах – россияне запустили баллистику и БпЛА.
В Харькове тревога звучала всего три минуты – в 23:49 уже дали отбой. Ее возобновили уже после полуночи – в 00:20. В регионе вновь появился беспилотник. На этот раз – разведывательный.
«Привлечены средства для сбития», – писали защитники неба.
Отбой тревоги объявили в 02:24. По состоянию на 07:21 в Харькове и области новых угроз нет.
