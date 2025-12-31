Стрілянина по ТЦК, поранені FPV та новорічні пожежі – підсумки 31 грудня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 31 грудня.

Напад на співробітників ТЦК стався о 9 ранку 31 грудня в Немишлянському районі, на вулиці Харківських Дивізій. Про це повідомили в Нацполіції. У 42-річного водія група оповіщення хотіла перевірити військово-облікові документи. Однак чоловік вистрілив у бік військовослужбовців і втік із місця події. Спочатку поліція повідомляла, що представник ТЦК не постраждав – куля лише зіпсувала форму. Проте пізніше в Харківському обласному ТЦК і СП повідомили, що їхній співробітник поранений і перебуває у лікарні. За даними військових, стріляли з травматичної зброї. Передбачуваного стрільця затримали, йому готуються повідомити про підозру в хуліганстві.

Новий рік у лікарні доведеться зустрічати жителям села Одноробівка похилого віку – з вини російських окупантів. Армія РФ вдень атакувала FPV-дроном автівку, в якій їхали місцеві. У результаті в 61-річної жінки вивих плеча (вона вилетіла з автомобіля після удару), у 76-річного чоловіка – осколкові поранення обличчя та плеча. Про подію повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Вранці 31 грудня в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про побутову пожежу, що сталася в багатоквартирному будинку в Слобідському районі. У ній постраждали 68-річні чоловік і жінка. Їх госпіталізували з опіками. Причиною пожежі було коротке замикання. Також уже вдень рятувальники гасили вогонь у двоповерховому приватному будинку в Малій Данилівці. Там обійшлося без постраждалих. За попередньою версією, спалахнула будівля через порушення правил безпеки при поводженні з пічним опаленням.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне: