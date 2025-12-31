Live

Стрілянина по ТЦК, поранені FPV та новорічні пожежі – підсумки 31 грудня

Події 22:00   31.12.2025
Оксана Горун
Стрілянина по ТЦК, поранені FPV та новорічні пожежі – підсумки 31 грудня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 31 грудня.

Чоловік у Харкові стріляв у військовослужбовця ТЦК

Напад на співробітників ТЦК стався о 9 ранку 31 грудня в Немишлянському районі, на вулиці Харківських Дивізій. Про це повідомили в Нацполіції. У 42-річного водія група оповіщення хотіла перевірити військово-облікові документи. Однак чоловік вистрілив у бік військовослужбовців і втік із місця події. Спочатку поліція повідомляла, що представник ТЦК не постраждав – куля лише зіпсувала форму. Проте пізніше в Харківському обласному ТЦК і СП повідомили, що їхній співробітник поранений і перебуває у лікарні. За даними військових, стріляли з травматичної зброї. Передбачуваного стрільця затримали, йому готуються повідомити про підозру в хуліганстві.

Чоловік стріляв у співробітника ТЦК у Харкові

Двох мешканців Харківщини поранив FPV-дрон напередодні Нового року

Новий рік у лікарні доведеться зустрічати жителям села Одноробівка похилого віку – з вини російських окупантів. Армія РФ вдень атакувала FPV-дроном автівку, в якій їхали місцеві. У результаті в 61-річної жінки вивих плеча (вона вилетіла з автомобіля після удару), у 76-річного чоловіка – осколкові поранення обличчя та плеча. Про подію повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Дві пожежі виникли в Харкові та області під Новий рік

Вранці 31 грудня в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про побутову пожежу, що сталася в багатоквартирному будинку в Слобідському районі. У ній постраждали 68-річні чоловік і жінка. Їх госпіталізували з опіками. Причиною пожежі було коротке замикання. Також уже вдень рятувальники гасили вогонь у двоповерховому приватному будинку в Малій Данилівці. Там обійшлося без постраждалих. За попередньою версією, спалахнула будівля через порушення правил безпеки при поводженні з пічним опаленням.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новорічний Харків, що сяє показав Терехов у привітанні (відео)
Новорічний Харків, що сяє показав Терехов у привітанні (відео)
31.12.2025, 20:34
Двох мешканців Харківщини поранив FPV-дрон напередодні Нового року
Двох мешканців Харківщини поранив FPV-дрон напередодні Нового року
31.12.2025, 18:20
Прогноз на 1 січня: якою буде погода в перший день Нового року в Харкові
Прогноз на 1 січня: якою буде погода в перший день Нового року в Харкові
31.12.2025, 19:30
Щоб 2026-й став роком справедливого миру – вітання з Новим роком Синєгубова
Щоб 2026-й став роком справедливого миру – вітання з Новим роком Синєгубова
31.12.2025, 17:56
218 людей врятували бійці ДСНС на Харківщині у 2025 році (підсумки року)
218 людей врятували бійці ДСНС на Харківщині у 2025 році (підсумки року)
31.12.2025, 20:22
У РФ знайшовся генерал, який “освободил” Куп’янськ: що наобіцяв – реакція ЗСУ
У РФ знайшовся генерал, який “освободил” Куп’янськ: що наобіцяв – реакція ЗСУ
31.12.2025, 17:05

Новини за темою:

31.12.2025
218 людей врятували бійці ДСНС на Харківщині у 2025 році (підсумки року)
31.12.2025
Під Харковом горів будинок удень 31 грудня: що сталося (фото)
31.12.2025
Діти провалилися під лід: курсант харківського вишу допоміг їх врятувати 📹
25.12.2025
ДСНС: у Дергачах горіло підприємство, чоловік загинув через загоряння дивана
24.12.2025
Нічна пожежа у Дергачах: працівникам ДСНС вдалося врятувати двох жінок


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Стрілянина по ТЦК, поранені FPV та новорічні пожежі – підсумки 31 грудня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2025 в 22:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 31 грудня".