Стрельба по ТЦК, раненые FPV и новогодние пожары — итоги 31 декабря
МГ «Объектив» напоминает главные новости 31 декабря.
Мужчина в Харькове стрелял в военнослужащего ТЦК
Нападение на сотрудников ТЦК произошло в 9 утра 31 декабря в Немышлянском районе, на улице Харьковских Дивизий. Об этом сообщили в Нацполиции. У 42-летнего водителя группа оповещения хотела проверить военно-учетные документы. Однако мужчина выстрелил в сторону военнослужащих и скрылся с места происшествия. Изначально полиция сообщала, что представитель ТЦК не пострадал — пуля только испортила форму. Однако позже в Харьковском областном ТЦК и СП сообщили, что их сотрудник ранен и находится в больнице. По данным военных, стреляли из травматического оружия. Предполагаемого стрелка задержали, ему готовятся сообщить о подозрении в хулиганстве.
Двух жителей Харьковщины ранил FPV-дрон в канун Нового года
Новый год в больнице придется встречать пожилым жителям села Одноробовка по вине российских оккупантов. Армия РФ днем атаковала FPV-дроном автомобиль, в котором ехали местные. В итоге у 61-летней женщины вывих плеча (она вылетела из автомобиля после удара), у 76-летнего мужчины — осколочные ранения лица и плеча. О происшествии сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
Два пожара возникли в Харькове и области под Новый год
Утром 31 декабря в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о бытовом пожаре, который произошел в многоквартирном доме в Слободском районе. В нем пострадали 68-летние мужчина и женщина. Их госпитализировали с ожогами. Причиной пожара было короткое замыкание. Также уже днем спасатели тушили огонь в двухэтажном частном доме в Малой Даниловке. Там обошлось без пострадавших. По предварительной версии, загорелось здание из-за нарушения правил безопасности при обращении с печным отоплением.
