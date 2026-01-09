Новини Харкова – головне 9 січня: “приліт” у Слобідському районі міста

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:10

Головні події доби у відеодайджесті

19:43

По Харкову вдарили ракетою – “приліт” у Слобідському районі

Потужний вибух пролунав у Харкові близько 19:25 9 січня. У цей момент у місті була тривога через загрозу атаки балістикою. Моніторингові канали інформували, що ракета летить із Курської області РФ. Мер Ігор Терехов повідомив: “приліт” був у Слобідському районі. Станом на 19:43 даних про постраждалих немає.

16:45

Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене, ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки – три атаки відбили українські оборонці, наразі один бій триває.

14:05

У Харкові та області почалися аварійні відключення світла

Це роблять для стабілізації ситуації в енергосистемі, пояснили в АТ «Харківобленерго».

Там додали, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Енергетики нагадали споживачам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна.

«Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання», – звернулись в обленерго.

13:45

Підозру вручили колишньому депутату з Харківщини, який, за даними слідства, не задекларував активи на суму понад 31,5 млн грн

В Харківській обласній прокуратурі повідомили, що на момент подання щорічної декларації за 2023 рік фігурант був депутатом Харківської районної ради VIII скликання. Влітку 2025 року він достроково склав повноваження. Правоохоронці викрили його в Одесі, де він наразі тимчасово проживає.

За даними правоохоронців, чоловік не зазначив у декларації авто Porsche Cayenne, який він придбав за 1,3 млн грн та згодом продав за 1,4 млн гривень.

«Також не вказані грошові активи — залишки коштів на рахунках у кількох банках, загальна сума яких на кінець звітного періоду перевищувала 173 тис. гривень. Депутат також «забув» внести дані про позику від фізичної особи у розмірі 700 тис. євро, що за офіційним курсом НБУ становить понад 28,7 млн гривень. Крім того, декларант не вказав доходи у вигляді процентів від банку», – з’ясували у прокуратурі.

13:09

Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про погіршення погодних умов та похолодання в Харкові та області з 11 по 14 січня.

«Внаслідок впливу південного циклону 11 січня очікуються складні погодні умови: сніг, мокрий сніг, вдень значний сніг. Хуртовина, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, снігові замети. Приріст снігового покриву до 20 см. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби 1 – 6° морозу», – прогнозують синоптики.

А вже з 12 січня, за даними гідрометцентру, очікується значне похолодання.

«Внаслідок вторгнення холодного повітря з півночі, температура поступово знизиться вночі 13 січня до 12 – 17° морозу, вдень 7 – 12° морозу. Істотних опадів не очікується, на дорогах ожеледиця», – пишуть синоптики.

11:01

Затримуються 42 потяги, суттєво запізнюються харківські – УЗ

Ця ніч видалася складною для всіх, зокрема – і для залізничників, констатували у АТ “Укрзалізниця”. Відомо про затримку 42 поїздів.

“Через пошкодження контактної мережі елементами сторонньої лінії 110 кВ, яка проходить поруч і була повалена негодою, продовжуємо долати затримки на Київщині“, – зазначали в УЗ.

Завдяки резервним тепловозам курсують такі рейси:

№743/744 Славсько – Дарниця

№21/22 Харків — Львів

№15/16 Ворохта – Харків

№79/80 Львів — Дніпро

О 09:00 залізничники поінформували, що через обледеніння контактної мережі затримуються 42 потяги. З них 18 – далекого сполучення та 24 приміські рейси. Найбільші затримки стосуються таких поїздів:

79/80 Львів – Дніпро (+6:42)

63/64 Перемишль — Харків (+6:17)

111/112 Львів — Ізюм (+6:17)

5/6 Ясіня – Запоріжжя (+6:07)

45/46 Харків — Ужгород (+5:45)

61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45)

41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)

Розклад поїздів пасажири можуть переглянути за посиланням.

08:54

Били БпЛА: Синєгубов повідомив про удари по Барвінковому

Вранці 9 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських ударів по Ізюмському району.

Внаслідок ударів загиблих та постраждалих немає, зазначив Синєгубов. Росіяни били по регіону таким озброєнням:

двома БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”.

Внаслідок обстрілів в Ізюмському районі пошкоджена залізнична інфраструктура – ворог атакував місто Барвінкове.

08:16

Генштаб: 12 атак противника зупинили українські захисники на Харківщині

Про те, як минула доба на Харківщині, поінформував вранці 9 січня Генштаб ЗСУ.

Так на Південно-Слобожанському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ шість разів у районі Вільчі та Фиголівки. Стільки ж, шість боїв, було і на Куп’янському напрямку. Ворог атакував біля Куп’янська, Курилівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 126 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6482 дронів-камікадзе та здійснили 4042 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 160 – з реактивних систем залпового вогню“, – повідомили у ГШ.

07:22

Повітряна тривога цієї ночі лунала по всій країні – ЗС РФ запускали крилаті ракети

Тривогу в Харкові оголосили о 01:53. З акваторії Чорного моря зафіксували запуски крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Незабаром над Україною з’явилися різні швидкісні цілі, зокрема, крилаті ракети. А вже о 02:13 повітряна тривога лунала по всій країні.

Весь цей час прямих загроз для Харкова не було, про небезпеку області не попереджали. Моніторингові ТГ-канали також не повідомляли про загрози. Тим часом значна частина крилатих ракет почала летіти в бік столиці, а також на південь України. Відбій тривоги в Харкові оголосили о 03:38.