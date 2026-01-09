Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

22:10

Главные события суток в видеодайджесте

19:43

По Харькову ударили ракетой — «прилет» в Слободском районе

Мощный взрыв прозвучал в Харькове около 19:25 9 января. В этот момент в городе была тревога из-за угрозы атаки баллистикой. Мониторинговые каналы информировали, что ракета летит из Курской области РФ. Мэр Игорь Терехов сообщил: «прилет» был в Слободском районе. По состоянию на 19:43 данных о пострадавших нет.

Информация обновляется тут.

16:45

Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанск и Зеленое, еще два боя продолжаются.

На Купянском направлении противник пытается наступать в районе Степовой Новоселовки и в сторону Богуславки – три атаки отбили краинские защитники, сейчас один бой продолжается.

14:05

В Харькове и области начались аварийные отключения света

Это делают для стабилизации ситуации в энергосистеме, объяснили в АО «Харьковоблэнерго».

Там добавили, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Энергетики напомнили потребителям, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная.

«Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – обратились в облэнерго.

13:45

Подозрение вручили бывшему депутату с Харьковщины, который, по данным следствия, не задекларировал активы на сумму более 31,5 млн грн

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что на момент подачи ежегодной декларации за 2023 год фигурант являлся депутатом Харьковского районного совета VIII созыва. Летом 2025 года он досрочно сдал полномочия. Правоохранители разоблачили его в Одессе, где он временно проживает.

По данным правоохранителей, мужчина не отметил в декларации авто Porsche Cayenne, которое он приобрел за 1,3 млн грн и впоследствии продал за 1,4 млн гривен.

«Не указаны денежные активы — остатки средств на счетах в нескольких банках, общая сумма которых на конец отчетного периода превышала 173 тыс. гривен. Депутат также «забыл» внести данные о ссуде от физического лица в размере 700 тыс. евро, что по официальному курсу НБУ составляет более 28,7 млн ​​гривен. Кроме того, декларант не указал доходы в виде процентов от банка», – выяснили в прокуратуре.

13:09

Вьюга и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об ухудшении погодных условий и похолодании в Харькове и области с 11 по 14 января.

«В результате воздействия южного циклона 11 января ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, днем значительный снег. Метель, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололед, снежные заносы. Прирост снежного покрова до 20 см. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 1-6° мороза», — прогнозируют синоптики.

А уже с 12 января, по данным гидрометцентра, ожидается значительное похолодание.

«В результате вторжения холодного воздуха с севера температура постепенно снизится ночью 13 января до 12 — 17° мороза, днем ​​7 — 12° мороза. Существенных осадков не ожидается, на дорогах гололед», — пишут синоптики.

11:01

Задерживаются 42 поезда, существенно опаздывают харьковские – УЗ

Эта ночь выдалась сложной для всех, в том числе – и для железнодорожников, констатировали в АО «Укрзалізниця». Известно о задержке 42 поездов.

«Из-за повреждения контактной сети элементами посторонней линии 110 кВ, которая проходит рядом и была свергнута непогодой, продолжаем преодолевать задержки в Киевской области», – отмечали в УЗ.

Благодаря резервным тепловозам курсируют такие рейсы:

№743/744 Славско — Дарница

№21/22 Харьков — Львов

№15/16 Ворохта — Харьков

№79/80 Львов — Днепр

В 09:00 железнодорожники проинформировали, что из-за обледенения контактной сети задерживаются 42 поезда. Из них 18 – дальнего сообщения и 24 пригородных рейса. Наибольшие задержки касаются таких поездов:

79/80 Львов — Днепр (+6:42)

63/64 Перемышль — Харьков (+6:17)

111/112 Львов — Изюм (+6:17)

5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07)

45/46 Харьков — Ужгород (+5:45)

61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45)

41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)

Расписание поездов пассажиры могут посмотреть по ссылке.

08:54

Били БпЛА: Синегубов сообщил об ударах по Барвенково

Утром 9 января начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Изюмскому району.

В результате ударов погибших и пострадавших нет, отметил Синегубов. Россияне били по региону таким вооружением:

двумя БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет».

В результате обстрелов в Изюмском районе повреждена железнодорожная инфраструктура – враг атаковал Барвенково.

08:16

Генштаб: 12 атак противника остановили украинские защитники на Харьковщине

О том, как прошли сутки в Харьковской области, проинформировал утром 9 января Генштаб ВСУ.

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ шесть раз в районе Вильчи и Фиголовки. Столько же, шесть боев, было и на Купянском направлении. Враг атаковал около Купянска, Куриловки, Петропавловки и Новой Кругляковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 30 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 126 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6482 дронов-камикадзе и произвели 4042 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 160 из реактивных систем залпового огня», – сообщили в ГШ.

07:22

Воздушная тревога этой ночью звучала по всей стране – ВС РФ запускали крылатые ракеты

Тревогу в Харькове объявили в 01:53. Из акватории Черного моря зафиксировали пуски крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Вскоре над Украиной появились различные скоростные цели, в частности, крылатые ракеты. А уже в 02:13 воздушная тревога звучала уже по всей стране.

Все это время прямых угроз для Харькова не было, об опасности для области не предупреждали. Мониторинговые ТГ-каналы также не сообщали об угрозах. Тем временем значительная часть крылатых ракет начала лететь в сторону столицы, а также на юг Украины. Отбой тревоги в Харькове объявили в 03:38.