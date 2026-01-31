Енергетичний колапс у Харкові та “мирні прильоти” – підсумки 31 січня

МГ “Об’єктив” нагадує про основні події суботи, 31 січня.

31 січня кілька регіонів України раптово опинилися без електрики. Зупинилося метро в Києві та Харкові, були позапланові відключення в Житомирській області. Напруга в електромережі стрибала то вниз, то вгору. Незабаром Міненерго повідомило про те, що довелося вжити екстрених заходів у Харківській, Київській та Житомирській областях. Причини того, що відбувалося, пояснив міністр енергетики Денис Шмигаль. Сталися відключення на високовольтних лініях між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між західною та центральною частинами України. Це призвело до каскадного відключення в електроенергетичній мережі України, спрацював автоматичний захист на підстанціях та були розвантажені блоки АЕС. На те, щоб “зібрати назад” енергосистему пішло кілька годин. У Харкові поступово відновили рух поїздів метро. А надвечір на маршрути почав повертатися електротранспорт. Також на роботу вивели автобуси, які “підстрахували” трамваї та тролейбуси, що тимчасово не працювали.

“Молния” вдарила по гаражах у Харкові , “шахеди” прилетіли по Золочеву

На тлі заяв про якесь “перемир’я” у повітрі між РФ і Україною (чи то тільки відносно енергетики, чи то – обстрілів великих міст), у Харківській області продовжували гриміти вибухи. Вранці кілька БпЛА типу “шахед” атакували селище Золочів. Там постраждали приватні будинки, люди вціліли. Увечері “прилетіло” вже й по Харкову – російська “Молния” вдарила по гаражах у Салтівському районі. Обійшлося без постраждалих.

Про трагедію, яка сталася в Пісочині, повідомила Нацполіція. До поліціянтів ще 22 січня звернулася мати 16-річного підлітка. Хлопець увечері пішов із дому та не повернувся. Його шукали кілька діб, перевіряючи всі можливі адреси. І виявили мертвим – у гостях у чоловіка 1977 року народження. Господар будинку також загинув. Судмедекспертиза підтвердила отруєння чадним газом.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне: