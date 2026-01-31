Энергетический коллапс в Харькове и «мирные прилеты» — итоги 31 января
МГ «Объектив» напоминает об основных событиях субботы, 31 января.
Глобальный сбой в энергосистеме: прыгало напряжение, останавливался электротранспорт и метро
31 января несколько регионов Украины внезапно оказались без электричества. Остановилось метро в Киеве и Харькове, были внеплановые отключения в Житомирской области. Напряжение в электросети скакало то вниз, то вверх. Вскоре Минэнерго сообщило о том, что пришлось применить экстренные меры в Харьковской, Киевской и Житомирской областях. Причины происходящего объяснил министр энергетики Денис Шмыгаль. Случились отключения на высоковольтных линиях между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также — между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины, сработала автоматическая защита на подстанциях и были разгружены блоки АЭС. На то, чтобы «собрать обратно» энергосистему ушло несколько часов. В Харькове постепенно восстановили движение поездов метро. А к вечеру на маршруты начал возвращаться электротранспорт. Также на работу вывели автобусы, которые «подстраховали» временно не работавшие трамваи и троллейбусы.
«Молния» ударила по гаражам в Харькове, «Шахеды» прилетели по Золочеву
На фоне заявлений о неком «перемирии» в воздухе между РФ и Украиной (то ли касающемся только энергетики, то ли — обстрелов больших городов) в Харьковской области продолжали греметь взрывы. Утром несколько БпЛА типа «Шахед» атаковали поселок Золочев. Там пострадали частные дома, люди уцелели. Вечером «прилетело» уже и по Харькову — российская «Молния» ударила по гаражам в Салтовском районе. Обошлось без пострадавших.
В Песочине мертвыми обнаружили 16-летнего подростка и мужчину, они отравились угарным газом
О трагедии, которая случилась в Песочине, сообщила Нацполиция. К полицейским еще 22 января обратилась мать 16-летнего подростка. Парень вечером ушел из дома и не вернулся. Его искали несколько суток, проверяя все возможные адреса. И обнаружили мертвым — в гостях у мужчины 1977 года рождения. Хозяин дома также погиб. Судмедэкспертиза подтвердила отравление угарным газом.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: блекаут, БпЛА Молния, взрыв, загиблі, итоги дня, метро, новости Харькова, погибшие, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Энергетический коллапс в Харькове и «мирные прилеты» — итоги 31 января», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 января 2026 в 22:00;