Энергетический коллапс в Харькове и «мирные прилеты» — итоги 31 января

МГ «Объектив» напоминает об основных событиях субботы, 31 января.

31 января несколько регионов Украины внезапно оказались без электричества. Остановилось метро в Киеве и Харькове, были внеплановые отключения в Житомирской области. Напряжение в электросети скакало то вниз, то вверх. Вскоре Минэнерго сообщило о том, что пришлось применить экстренные меры в Харьковской, Киевской и Житомирской областях. Причины происходящего объяснил министр энергетики Денис Шмыгаль. Случились отключения на высоковольтных линиях между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также — между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины, сработала автоматическая защита на подстанциях и были разгружены блоки АЭС. На то, чтобы «собрать обратно» энергосистему ушло несколько часов. В Харькове постепенно восстановили движение поездов метро. А к вечеру на маршруты начал возвращаться электротранспорт. Также на работу вывели автобусы, которые «подстраховали» временно не работавшие трамваи и троллейбусы.

«Молния» ударила по гаражам в Харькове, «Шахеды» прилетели по Золочеву

На фоне заявлений о неком «перемирии» в воздухе между РФ и Украиной (то ли касающемся только энергетики, то ли — обстрелов больших городов) в Харьковской области продолжали греметь взрывы. Утром несколько БпЛА типа «Шахед» атаковали поселок Золочев. Там пострадали частные дома, люди уцелели. Вечером «прилетело» уже и по Харькову — российская «Молния» ударила по гаражам в Салтовском районе. Обошлось без пострадавших.

О трагедии, которая случилась в Песочине, сообщила Нацполиция. К полицейским еще 22 января обратилась мать 16-летнего подростка. Парень вечером ушел из дома и не вернулся. Его искали несколько суток, проверяя все возможные адреса. И обнаружили мертвым — в гостях у мужчины 1977 года рождения. Хозяин дома также погиб. Судмедэкспертиза подтвердила отравление угарным газом.

