Новини Харкова – головне 31 січня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:19
Вночі над Харковом фіксували “шахеди”
Протягом ночі в Харкові була одна повітряна тривога. Після відбою ввечері 30 січня – о 23:15 – до 04:16 ситуація в повітрі була спокійною. Тривогу рано-вранці оголосили через загрозу ударних БпЛА.
Надалі моніторингові канали фіксували безпілотники над містом.
Проте “шахеди” пролетіли повз – обійшлося без вибухів. Відбій дали о 06:04. Станом на 07:19 31 січня тривоги в Харкові немає. Проте вона триває в Ізюмському та Куп’янському районах області.
