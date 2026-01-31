Live

Новини Харкова – головне 31 січня: як минула ніч

Події 07:19   31.01.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 31 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:19

Вночі над Харковом фіксували “шахеди”

Протягом ночі в Харкові була одна повітряна тривога. Після відбою ввечері 30 січня – о 23:15 – до 04:16 ситуація в повітрі була спокійною. Тривогу рано-вранці оголосили через загрозу ударних БпЛА.

Надалі моніторингові канали фіксували безпілотники над містом.

Проте “шахеди” пролетіли повз – обійшлося без вибухів. Відбій дали о 06:04. Станом на 07:19 31 січня тривоги в Харкові немає. Проте вона триває в Ізюмському та Куп’янському районах області.

Читайте також: Сьогодні 31 січня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
Популярно
Крижаний дощ: частина окружної Харкова – непроїзна, траси відкрили
Крижаний дощ: частина окружної Харкова – непроїзна, траси відкрили
31.01.2026, 07:36
Сьогодні 31 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 січня 2026: яке свято та день в історії
31.01.2026, 06:00
Рух низкою трас Харківщини обмежують через крижаний дощ і сніг – список
Рух низкою трас Харківщини обмежують через крижаний дощ і сніг – список
30.01.2026, 21:16
Ракетою атакувала РФ склади «Філіп Морріс» під Харковом – підсумки 30 січня
Ракетою атакувала РФ склади «Філіп Морріс» під Харковом – підсумки 30 січня
30.01.2026, 23:00
Мінкульт не дає знести в Харкові пам’ятник окупанту: дані деколонізаторів
Мінкульт не дає знести в Харкові пам’ятник окупанту: дані деколонізаторів
30.01.2026, 19:01
“Наркоман” – спікер СОУ зреагував на слова Герасимова про Куп’янськ-Вузловий
“Наркоман” – спікер СОУ зреагував на слова Герасимова про Куп’янськ-Вузловий
30.01.2026, 19:55

Новини за темою:

28.01.2026
Новини Харкова – головне 28 січня: пожежа, ожеледиця, смертельна ДТП
17.01.2026
Новини Харкова – головне 17 січня: прилетіли “молнии”, по місту били з РСЗВ
13.01.2026
Новини Харкова – головне за 13 січня: удар по терміналу «Нової пошти»
31.12.2025
Скільки харків’ян ночували в метро в 2025 році: дані підземки
29.12.2025
Новини Харкова – головне за 29 грудня: аварійні відключення світла в регіоні


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 31 січня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2026 в 07:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".