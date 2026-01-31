Новини Харкова – головне 31 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:19

Вночі над Харковом фіксували “шахеди”

Протягом ночі в Харкові була одна повітряна тривога. Після відбою ввечері 30 січня – о 23:15 – до 04:16 ситуація в повітрі була спокійною. Тривогу рано-вранці оголосили через загрозу ударних БпЛА.

Надалі моніторингові канали фіксували безпілотники над містом.

Проте “шахеди” пролетіли повз – обійшлося без вибухів. Відбій дали о 06:04. Станом на 07:19 31 січня тривоги в Харкові немає. Проте вона триває в Ізюмському та Куп’янському районах області.