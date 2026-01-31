Live

Новости Харькова — главное 31 января: как прошла ночь

Происшествия 07:19   31.01.2026
Оксана Горун
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:19

Ночью над Харьковом фиксировали «Шахеды»

В течение ночи в Харькове была одна воздушная тревога. После отбоя вечером 30 января — в 23:15 — до 04:16 обстановка в воздухе была спокойной. Тревогу ранним утром объявили из-за угрозы ударных БпЛА.

В дальнейшем мониторинговые каналы фиксировали беспилотники над городом.

Однако «Шахеды» пролетели мимо — обошлось без взрывов. Отбой дали в 06:04. По состоянию на 07:19 31 января тревоги в Харькове нет. Однако она продолжается в Изюмском и Купянском районах области.

Автор: Оксана Горун
