Новости Харькова — главное 31 января: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:19
Ночью над Харьковом фиксировали «Шахеды»
В течение ночи в Харькове была одна воздушная тревога. После отбоя вечером 30 января — в 23:15 — до 04:16 обстановка в воздухе была спокойной. Тревогу ранним утром объявили из-за угрозы ударных БпЛА.
В дальнейшем мониторинговые каналы фиксировали беспилотники над городом.
Однако «Шахеды» пролетели мимо — обошлось без взрывов. Отбой дали в 06:04. По состоянию на 07:19 31 января тревоги в Харькове нет. Однако она продолжается в Изюмском и Купянском районах области.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
Дата публикации материала: 31 января 2026 в 07:19;