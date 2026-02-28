“Тривожний” день – били БпЛА, що з ковзанкою у Харкові: підсумки 28 лютого

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 28 лютого.

Тривогу оголосили у Харкові ще вранці – близько 11:00. Спершу вибухи лунали в місті після 12:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що по Холодногірському району вдарила група ворожих БпЛА. Ще один вибух чули харків’яни за годину. Попередньо, влучання відбулося за межами населеного пункту Малоданилівської громади. Вже ввечері БпЛА типу “Молния” впав на територію домоволодіння у Шевченківському районі, дрон не здетонував. У всіх випадках обійшлося без постраждалих.

Медики їхали на виклик у Куп’янському районі. Лікарі змогли вийти пішки та врятували обладнання. Військові під наглядом дронів вивели бригаду у безпечне місце, а поліцейські здійснили евакуацію.

Про це повідомив “Об’єктиву” речник СКП “Харківзеленбуд” Андрій Кравченко. Він уточнив, що тимчасово призупиняли її роботу ще на минулих вихідних. Через погодні умови на поверхні ковзанки утворився додатковий шар криги, і потрібен був час, щоб це розчистити. Наразі вона працює щодня без вихідних з 09:00 до 21:00, приблизно кожні три години на пів години її закривають на обслуговування.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

