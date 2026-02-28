“Тривожний” день – били БпЛА, що з ковзанкою у Харкові: підсумки 28 лютого
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 28 лютого.
Тривога у Харкові триває майже цілий день. По місту били ворожі дрони
Тривогу оголосили у Харкові ще вранці – близько 11:00. Спершу вибухи лунали в місті після 12:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що по Холодногірському району вдарила група ворожих БпЛА. Ще один вибух чули харків’яни за годину. Попередньо, влучання відбулося за межами населеного пункту Малоданилівської громади. Вже ввечері БпЛА типу “Молния” впав на територію домоволодіння у Шевченківському районі, дрон не здетонував. У всіх випадках обійшлося без постраждалих.
Ворожі безпілотники двічі атакували авто “швидкої” на Харківщині
Медики їхали на виклик у Куп’янському районі. Лікарі змогли вийти пішки та врятували обладнання. Військові під наглядом дронів вивели бригаду у безпечне місце, а поліцейські здійснили евакуацію.
Ковзанка у Харкові продовжує працювати
Про це повідомив “Об’єктиву” речник СКП “Харківзеленбуд” Андрій Кравченко. Він уточнив, що тимчасово призупиняли її роботу ще на минулих вихідних. Через погодні умови на поверхні ковзанки утворився додатковий шар криги, і потрібен був час, щоб це розчистити. Наразі вона працює щодня без вихідних з 09:00 до 21:00, приблизно кожні три години на пів години її закривають на обслуговування.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
ISW: ситуація на фронті на Харківщині, чому скаржаться росіяни
FPV-дрони вдарили по фермі на Харківщині: є постраждалі (фото)
Побили й залишили помирати в пожежі: чоловіків затримали на Харківщині – НПУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, вибух, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Тривожний” день – били БпЛА, що з ковзанкою у Харкові: підсумки 28 лютого», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2026 в 22:01;