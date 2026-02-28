«Тревожный» день — били БпЛА, что с катком в Харькове: итоги 28 февраля
МГ «Объектив» напоминает главные новости 28 февраля.
Тревога в Харькове продолжается почти целый день. По городу били вражеские дроны
Тревогу объявили в Харькове еще утром – около 11:00. Сначала взрывы раздавались в городе после 12:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по Холодногорскому району ударила группа вражеских БпЛА. Еще один взрыв слышали харьковчане через час. Предварительно, попадание произошло за пределами населенного пункта Малоданиловской громады. Уже вечером БпЛА типа «Молния» упал на территорию домовладения в Шевченковском районе, дрон не сдетонировал. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
Вражеские беспилотники дважды атаковали авто «скорой» на Харьковщине
Медики ехали на вызов в Купянском районе. Врачи смогли выйти пешком и спасли оборудование. Военные под наблюдением дронов вывели бригаду в безопасное место, а полицейские провели эвакуацию.
Каток в Харькове продолжает работать
Об этом сообщил «Объективу» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко. Он уточнил, что временно приостанавливали ее работу еще в прошлые выходные. Из-за погодных условий на поверхности катка образовался дополнительный слой льда, и потребовалось время, чтобы это расчистить. Сейчас она работает ежедневно без выходных с 09:00 до 21:00, примерно каждые три часа в полчаса ее закрывают на обслуживание.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне
FPV-дроны ударили по ферме на Харьковщине: есть пострадавшие (фото)
Избили и оставили умирать в пожаре: мужчин задержали на Харьковщине — полиция
Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова;
