Live

«Тревожный» день — били БпЛА, что с катком в Харькове: итоги 28 февраля

Общество 22:01   28.02.2026
Виктория Яковенко
«Тревожный» день — били БпЛА, что с катком в Харькове: итоги 28 февраля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 28 февраля.

Тревога в Харькове продолжается почти целый день. По городу били вражеские дроны

Тревогу объявили в Харькове еще утром – около 11:00. Сначала взрывы раздавались в городе после 12:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по Холодногорскому району ударила группа вражеских БпЛА. Еще один взрыв слышали харьковчане через час. Предварительно, попадание произошло за пределами населенного пункта Малоданиловской громады. Уже вечером БпЛА типа «Молния» упал на территорию домовладения в Шевченковском районе, дрон не сдетонировал. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Вражеские беспилотники дважды атаковали авто «скорой» на Харьковщине

Медики ехали на вызов в Купянском районе. Врачи смогли выйти пешком и спасли оборудование. Военные под наблюдением дронов вывели бригаду в безопасное место, а полицейские провели эвакуацию.

Каток в Харькове продолжает работать

Об этом сообщил «Объективу» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко. Он уточнил, что временно приостанавливали ее работу еще в прошлые выходные. Из-за погодных условий на поверхности катка образовался дополнительный слой льда, и потребовалось время, чтобы это расчистить. Сейчас она работает ежедневно без выходных с 09:00 до 21:00, примерно каждые три часа в полчаса ее закрывают на обслуживание.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне

FPV-дроны ударили по ферме на Харьковщине: есть пострадавшие (фото)

Избили и оставили умирать в пожаре: мужчин задержали на Харьковщине — полиция

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 28 февраля: удары БпЛА, атака на «скорую» и ферму
Новости Харькова – главное 28 февраля: удары БпЛА, атака на «скорую» и ферму
28.02.2026, 21:12
В одном из районов Харькова упал вражеский беспилотник
В одном из районов Харькова упал вражеский беспилотник
28.02.2026, 21:09
В Харькове слышали взрыв: ВС ВСУ сообщали о «скоростной цели»
В Харькове слышали взрыв: ВС ВСУ сообщали о «скоростной цели»
28.02.2026, 13:28
Работает или нет? Почему закрывали каток в Харькове, график, выдержит ли +10
Работает или нет? Почему закрывали каток в Харькове, график, выдержит ли +10
28.02.2026, 12:25
FPV-дроны ударили по ферме на Харьковщине: есть пострадавшие (фото)
FPV-дроны ударили по ферме на Харьковщине: есть пострадавшие (фото)
28.02.2026, 17:42
«Тревожный» день — били БпЛА, что с катком в Харькове: итоги 28 февраля
«Тревожный» день — били БпЛА, что с катком в Харькове: итоги 28 февраля
28.02.2026, 22:01

Новости по теме:

28.02.2026
Вражеские БпЛА дважды атаковали «скорую» на Харьковщине: как спаслись медики
28.02.2026
Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов
28.02.2026
Более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: последствия
27.02.2026
Первые минуты после атаки РФ на Харьков показали копы (видео)
27.02.2026
БпЛА атаковали село в Харьковском районе: среди пострадавших – дети


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Тревожный» день — били БпЛА, что с катком в Харькове: итоги 28 февраля», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2026 в 22:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 28 февраля.".