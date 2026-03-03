Удар по Чугуєву та ухилянтські схеми в Харкові – підсумки 3 березня
Тікати за кордон харків’янам допомагають львів’яни та експрацівники ТЦК. Ворог атакує дронами. А в Харкові готуються саджати мільйон квітів. МГ “Об’єктив” нагадує головні події 3 березня.
Обіцяв “легально” вивезти ухилянта за кордон: у Харкові затримали підозрюваного зі Львівщини
Без перепливання Тиси та зі штампом у закордонному паспорті. Новий рівень послуг для ухилянтів у Харкові пропонував ділок зі Львівської області. За даними обласної прокуратури, він передбачив різні способи виїзду з України: оформлення фіктивного працевлаштування, інвалідності або переправлення з пересадкою між машиною та автобусом – без виходу на контроль. При цьому обіцяв і таку процедуру провести по документах «легально», відзначили в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції. Свій «сервіс» перевізник оцінив у 25 тис. доларів США. Спіймали його під час організації одного з таких трансферів. Послуги бізнесмен запропонував харків’янці, з якою познайомився в пункті пропуску на кордоні. Та згодом звернулася до нього, щоб вивезти з країни племінника. У лютому перевізник прибув до Харкова для зустрічі з «клієнтом», а також – отримання оплати. Під час передачі грошей його затримали. Зараз перевізник у СІЗО, йому повідомили про підозру.
Росія атакувала БпЛА Чугуєв: постраждали п’ятеро людей, серед них – дитина
Росія атакувала безпілотниками Чугуїв і Кам’яну Яругу. Голова громади Галина Мінаєва повідомила: в Чугуєві повністю знищений приватний будинок, ще шість пошкоджені. Внаслідок «прильоту» постраждали п’ятеро людей, у тому числі дев’ятирічна дівчинка. У Харкові протягом доби постійно оголошували повітряні тривоги – здебільшого також через російські дрони. Мер міста Ігор Терехов уночі інформував про падіння уламків ворожого безпілотника в Шевченківському районі. Пошкоджені вікна та автівки. Без постраждалих.
Підземні школи будують у Зміїві та Чемужівці
На Харківщині триває будівництво підземних шкіл. Про зведення двох укриттів поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Обидва створюють на території Зміївської громади. У самому місті Зміїв підземна школа буде працювати на базі місцевого ліцею. У просторі площею 1400 кв. м одночасно зможуть перебувати 368 людей: учнів і вчителів. Завершити роботи мають у серпні цього року. У Чемужівському ліцеї укриття буде дещо меншим – на 830 квадратів. Воно зможе вмістити 320 людей. Тут уже монтують обладнання та меблі. Розраховують упоратися до травня.
Близько мільйона квітів планують висадити в Харкові
Близько мільйона квітів планують висадити цього року в Харкові. Про це «Об’єктиву» розповів речник «Харківзеленбуду» Андрій Кравченко. Теплиці підприємства працюють на повну потужність. Здебільшого в місті будуть садити квіти «власного виробництва». Першою на клумбах з’явиться віола. Це традиційне рішення. Проте обіцяють і сюрпризи. У тому числі – нові сорти квітів. Зараз ландшафтні дизайнери проробляють патерни для найбільших клумб у кожному районі. Як прикрашають на початку весни сад Шевченка, дивіться в нашому сюжеті.
Також сьогодні МР “Об’єктив” повідомляла наступне:
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Харків; Теги: итоги дня, квіти, новини Харкова, подземные школы, прилеты, ухилянти, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Удар по Чугуєву та ухилянтські схеми в Харкові – підсумки 3 березня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2026 в 23:00;