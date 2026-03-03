Удар по Чугуєву та ухилянтські схеми в Харкові – підсумки 3 березня

Тікати за кордон харків’янам допомагають львів’яни та експрацівники ТЦК. Ворог атакує дронами. А в Харкові готуються саджати мільйон квітів. МГ “Об’єктив” нагадує головні події 3 березня.

Без перепливання Тиси та зі штампом у закордонному паспорті. Новий рівень послуг для ухилянтів у Харкові пропонував ділок зі Львівської області. За даними обласної прокуратури, він передбачив різні способи виїзду з України: оформлення фіктивного працевлаштування, інвалідності або переправлення з пересадкою між машиною та автобусом – без виходу на контроль. При цьому обіцяв і таку процедуру провести по документах «легально», відзначили в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції. Свій «сервіс» перевізник оцінив у 25 тис. доларів США. Спіймали його під час організації одного з таких трансферів. Послуги бізнесмен запропонував харків’янці, з якою познайомився в пункті пропуску на кордоні. Та згодом звернулася до нього, щоб вивезти з країни племінника. У лютому перевізник прибув до Харкова для зустрічі з «клієнтом», а також – отримання оплати. Під час передачі грошей його затримали. Зараз перевізник у СІЗО, йому повідомили про підозру.

Росія атакувала безпілотниками Чугуїв і Кам’яну Яругу. Голова громади Галина Мінаєва повідомила: в Чугуєві повністю знищений приватний будинок, ще шість пошкоджені. Внаслідок «прильоту» постраждали п’ятеро людей, у тому числі дев’ятирічна дівчинка. У Харкові протягом доби постійно оголошували повітряні тривоги – здебільшого також через російські дрони. Мер міста Ігор Терехов уночі інформував про падіння уламків ворожого безпілотника в Шевченківському районі. Пошкоджені вікна та автівки. Без постраждалих.

На Харківщині триває будівництво підземних шкіл. Про зведення двох укриттів поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Обидва створюють на території Зміївської громади. У самому місті Зміїв підземна школа буде працювати на базі місцевого ліцею. У просторі площею 1400 кв. м одночасно зможуть перебувати 368 людей: учнів і вчителів. Завершити роботи мають у серпні цього року. У Чемужівському ліцеї укриття буде дещо меншим – на 830 квадратів. Воно зможе вмістити 320 людей. Тут уже монтують обладнання та меблі. Розраховують упоратися до травня.

Близько мільйона квітів планують висадити цього року в Харкові. Про це «Об’єктиву» розповів речник «Харківзеленбуду» Андрій Кравченко. Теплиці підприємства працюють на повну потужність. Здебільшого в місті будуть садити квіти «власного виробництва». Першою на клумбах з’явиться віола. Це традиційне рішення. Проте обіцяють і сюрпризи. У тому числі – нові сорти квітів. Зараз ландшафтні дизайнери проробляють патерни для найбільших клумб у кожному районі. Як прикрашають на початку весни сад Шевченка, дивіться в нашому сюжеті.

