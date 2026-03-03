Удар по Чугуеву и уклонистские схемы в Харькове – итоги 3 марта
Бежать за границу харьковчанам помогают львовяне и эксработники ТЦК. Враг атакует дронами. В Харькове готовятся сажать миллион цветов. МГ «Объектив» напоминает главные события 3 марта.
Обещал «легально» вывезти уклониста за границу: в Харькове задержали подозреваемого со Львовщины
Без переплывания Тисы и со штампом в загранпаспорте. Новый «уровень услуг» для уклонистов в Харькове предлагал делец из Львовской области. По данным областной прокуратуры, он предусмотрел разные способы выезда из Украины: оформление фиктивного трудоустройства, инвалидности или переправку с пересадкой между машиной и автобусом – без выхода на контроль. При этом обещал и такую процедуру провести по документам легально, отметили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции. Свой «сервис» перевозчик оценил в 25 тыс. долларов США. Поймали его при организации одного из таких трансферов. Услуги бизнесмен предложил харьковчанке, с которой познакомился в пункте пропуска на границе. Она вскоре обратилась к нему, чтобы вывезти из страны племянника. В феврале перевозчик прибыл в Харьков для встречи с «клиентом», а также – получения оплаты. Во время передачи денег его задержали. Сейчас перевозчик в СИЗО, ему сообщили о подозрении.
Россия атаковала БпЛА Чугуев: пострадали пять человек, среди них — ребенок
Россия атаковала беспилотниками Чугуев и Каменную Яругу. Глава громады Галина Минаева сообщила: в Чугуеве полностью уничтожен частный дом, еще шесть повреждены. В результате «прилета» пострадали пять человек, в том числе девятилетняя девочка. В Харькове в течение суток постоянно объявляли воздушные тревоги – в основном также из-за российских дронов. Мэр города Игорь Терехов ночью информировал о падении обломков вражеского беспилотника в Шевченковском районе. Повреждены окна и машины. Без пострадавших.
Подземные школы строят в Змиеве и Чемужовке
В Харьковской области продолжается строительство подземных школ. О возведении двух укрытий проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Оба создают на территории Змиевской громады. В самом городе Змиев подземная школа будет работать на базе местного лицея. В пространстве площадью 1400 кв. м одновременно смогут находиться 368 человек: учеников и учителей. Завершить работы должны в августе этого года. В Чемужовском лицее укрытие будет несколько меньше – на 830 квадратов. Оно сможет вместить 320 человек. Здесь уже монтируют оборудование и мебель. Рассчитывают справиться к маю.
Около миллиона цветов планируют высадить в Харькове
Около миллиона цветов планируют высадить в Харькове в этом году. Об этом «Объективу» рассказал спикер «Харьковзеленстроя» Андрей Кравченко. Теплицы компании работают на полную мощность. В основном в городе будут сажать цветы «собственного производства». Первой на клумбах появится виола. Это традиционное решение. Однако обещают и сюрпризы. Среди них – новые сорта цветов. Сейчас ландшафтные дизайнеры разрабатывают паттерны для самых больших клумб в каждом районе. Как украшают в начале весны сад Шевченко, смотрите в нашем сюжете.
