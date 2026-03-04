Новини Харкова – головне 4 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:11

Де точилися бої в Харківській області – інформація Генштабу на 08:00

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківщині було сім боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували двічі біля Зибиного та Круглого. Тим часом на Куп’янському – СОУ стримали п’ять штурмів ворога в районі Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 74 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8445 дронів-камікадзе та здійснив 3453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 94 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у Генштабі.

07:15

Тривога на Харківщині лунала майже всю ніч

О 00:28 тривогу оголосили в Харкові. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про безпілотники, які через Донецьку область летіли на Харківщину.

Вже о 01:04 захисники неба повідомили, що БпЛа взяли курс на Харків, а також полетіли у бік Старого Салтова та Лозової.

Безпілотники продовжили кружляти над Харківщиною до ранку, також серед ночі росіяни запустили КАБи на Харківську область. Відбій дали о 05:00. Проте тихо в Харкові було недовго. Вже о 05:07 тривогу відновили – регіон знову почали атакувати дрони. Тихо стало лише о 06:14.