Новости Харькова – главное 4 марта: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:11

Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба на 08:00

По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было семь боев.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали дважды около Зыбиного и Круглого. Тем временем на Купянском – СОУ сдержали пять штурмов врага в районе Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 74 авиационных ударов, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8445 дронов-камикадзе и осуществил 3453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 94 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

07:15

Тревога на Харьковщине звучала почти всю ночь

В 00:28 тревогу объявили в Харькове. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о беспилотниках, которые через Донецкую область летели на Харьковщину.

Уже в 01:04 защитники неба сообщили, что БпЛа взяли курс на Харьков, а также полетели в сторону Старого Салтова и Лозовой.

Беспилотники продолжили кружить над Харьковщиной до утра, также среди ночи россияне запустили КАБы на Харьковскую область. Отбой дали в 05:00. Однако тихо в Харькове было недолго. Уже в 05:07 тревогу возобновили – регион вновь начали атаковать дроны. Тихо стало лишь в 06:14.