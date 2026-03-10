Новини Харкова — головне за 10 березня: місто вночі було під атакою РФ
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:20
Холодногірський район атакувала РФ вночі: четверо постраждалих
У ніч 10 березня РФ била по Холодногірському району двічі. Перший “приліт” зафіксували близько 02:40. За інформацією мера Ігоря Терехова, по місту ударив «шахед». Внаслідок атаки пошкоджені будинки та господарські споруди, обійшлося без постраждалих.
“На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Триває обстеження території та ліквідація наслідків удару“, – писав мер.
Приблизно за дві години у Холодногірському районі повторно пролунали вибухи.
“Цього разу влучання дрону у дорогу поміж будинків у приватному секторі. На дану хвилину є інформація про двох постраждалих“, – зазначив Терехов.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“58-річна, 38-річна, 52-річна жінки та 17-річна дівчина отримали допомогу медиків на місці. Внаслідок влучання БпЛА в дорогу пошкоджено 3 приватних домоволодіння та автомобіль“, – додав Синєгубов.
Читайте також: Сьогодні 10 березня 2026: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 10 березня: місто вночі було під атакою РФ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 07:18;