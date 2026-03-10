Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
Холодногорский район атаковала РФ ночью: четверо пострадавших
В ночь 10 марта РФ била по Холодногорскому району дважды. Первый «прилет» зафиксировали около 02:40. По информации мэра Игоря Терехова, по городу ударил «шахед». В результате атаки повреждены дома и хозпостройки, обошлось без пострадавших.
«На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы. Продолжается обследование территории и ликвидация последствий удара», – писал мэр.
Примерно через два часа в Холодногорском районе повторно прозвучали взрывы.
«На этот раз попадание дрона в дорогу среди домов в частном секторе. На данный момент есть информация о двух пострадавших», – отметил Терехов.
На данный момент известно о четырех пострадавших, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«58-летняя, 38-летняя, 52-летняя женщины и 17-летняя девушка получили помощь медиков на месте. В результате попадания БпЛА в дорогу повреждены 3 частных домовладения и автомобиль», – добавил Синегубов.
