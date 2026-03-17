Росіянин у Харкові продавав втечу; удар по “швидкій” – підсумки 17 березня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 17 березня.

<br />

Громадянина РФ затримали в центрі Харкова. Обласна прокуратура повідомила: чоловіка та його спільника підозрюють в організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Фігуранти прибули на Харківщину із Запорізької області, адже тут мали зустріч з «клієнтом». Його знайшли через оголошення в інтернеті. Заманювали нібито наданням юридичних консультацій для законного перетину кордону. Проте в процесі почали переконувати: єдиний шанс покинути Україну – перетнути кордон поза пунктами пропуску. Втечу з подоланням парканів із колючим дротом і перепливанням річки оцінили в 20 000 євро. Ухилянта обіцяли довезти до Мукачева, показати маршрут і надати гідрокостюм. Гроші за цю фантастичну подорож клієнт мав передати в центрі міста громадянину РФ. Але росіянина та його спільника спіймали, як тільки ті отримали плату за свої сумнівні послуги. Вони в СІЗО. Третій ймовірний учасник схеми зараз за кордоном. Йому підозру ще готують.

«Швидку» на Харківщині знову атакував російський FPV-дрон. Воєнний злочин стався в Куп’янському районі, в селі Просянка, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Інформації про постраждалих та загиблих немає. Нагадаємо, в неділю удар FPV по «швидкій» у тому ж Куп’янському районі забрав життя лікаря Дмитра Колесника та медтехніка Олега Журавльова. Поранення отримав їхній колега парамедик Олександр Дудулад. Ця команда «швидкої» лише незадовго перед тим переховувалася від російських дронів у лісі та була врятована поліціянтами.

Про вирок повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Він відзначив: агента ФСБ затримали у квітні 2024 року. Безробітний наводив удари КАБами та ракетами по Харкову. Для цього обходив територію міста, розшукуючи військові об’єкти, та звітував окупантам. Куратором зрадника був співробітник ФСБ. Відповідну переписку виявили в телефоні чоловіка, коли його затримали. Суд визнав його винним у державній зраді.

Інтервали в метро дещо «відкрутили назад». Тепер по 10 хвилин пауза між прибуттям поїздів буде не тільки зранку, але й увечері: з 16-ї до 19-ї в будні. Пресслужба КП «Харківський метрополітен» пояснила таке рішення численними проханнями пасажирів. Нагадаємо, інтервали по 10 хвилин також діють із 05:30 до 09:30 ранку. В інший час чекати доведеться вдвічі більше.

Минулого тижня рятувальники кілька разів виїжджали за такими заявками, але масових звернень не надходило. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Водночас тижнева статистика, яку підбили рятувальники, свідчить про зростання кількості пожеж в екосистемах. Їх було 68. 12 виникли через російські обстріли, всі інші – через людську недбалість або випалювання сухостою.

