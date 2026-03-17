Россиянин в Харькове продавал бегство; удар по скорой — итоги 17 марта

МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 марта.

<br />

Гражданина РФ задержали в центре Харькова. Областная прокуратура сообщила: мужчину и его сообщника подозревают в организации схемы незаконной переправки военнообязанных за границу. Фигуранты прибыли в Харьковскую область из Запорожской области, ведь здесь встречались с «клиентом». Его нашли через объявления в интернете. Заманивали якобы предоставлением юридических консультаций для законного пересечения границы. Однако в процессе начали убеждать: единственный шанс покинуть Украину – пересечь границу вне пунктов пропуска. Бегство с преодолением заборов с колючей проволокой и переплыванием реки оценили в 20 000 евро. Уклониста обещали довезти до Мукачево, показать маршрут и предоставить гидрокостюм. Деньги за это фантастическое путешествие клиент должен был передать в центре города гражданину РФ. Но россиянина и его подельника поймали, как только те получили плату за свои сомнительные услуги. Они в СИЗО. Третий вероятный участник схемы сейчас за границей. Ему подозрение еще готовят.

«Скорую» в Харьковской области снова атаковал российский FPV-дрон. Военное преступление произошло в Купянском районе, в селе Просянка, сообщил начальник Купянского РВА Андрей Канашевич. Информации о пострадавших и погибших нет. Напомним, в воскресенье удар FPV по «скорой» в том же Купянском районе унес жизни врача Дмитрия Колесника и медтехника Олега Журавлева. Ранения получил их коллега парамедик Александр Дудулад. Эта команда «скорой» лишь незадолго до этого скрывалась от русских дронов в лесу и была спасена полицейскими.

О приговоре сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Он отметил, что агента ФСБ задержали в апреле 2024 года. Безработный наводил удары КАБ и ракет по Харькову. Для этого обходил территорию города, разыскивая военные объекты и отчитывался оккупантам. Куратором предателя был сотрудник ФСБ. Их переписку обнаружили в телефоне предателя, когда его задержали. Суд признал наводчика виновным в государственной измене.

Интервалы в метро несколько открутили назад. Теперь по 10 минут пауза между прибытием поездов будет не только утром, но и вечером: с 16 до 19 в будни. Прессслужба КП «Харьковский метрополитен» объяснила такое решение многочисленными просьбами пассажиров. Напомним, интервалы по 10 минут также действуют с 05:30 до 09:30 утра. В другое время ждать придется вдвое дольше.

На прошлой неделе спасатели несколько раз выезжали по таким заявкам, но массовых обращений не поступало. Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко. В то же время недельная статистика, подведенная спасателями, свидетельствует о росте количества пожаров в экосистемах. Их было 68. 12 возникли из-за русских обстрелов, все остальные – из-за человеческой небрежности или обжига сухостоя.

