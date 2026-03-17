Россиянин в Харькове продавал бегство; удар по скорой — итоги 17 марта
МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 марта.
Гражданин РФ задержан в центре Харькова
Гражданина РФ задержали в центре Харькова. Областная прокуратура сообщила: мужчину и его сообщника подозревают в организации схемы незаконной переправки военнообязанных за границу. Фигуранты прибыли в Харьковскую область из Запорожской области, ведь здесь встречались с «клиентом». Его нашли через объявления в интернете. Заманивали якобы предоставлением юридических консультаций для законного пересечения границы. Однако в процессе начали убеждать: единственный шанс покинуть Украину – пересечь границу вне пунктов пропуска. Бегство с преодолением заборов с колючей проволокой и переплыванием реки оценили в 20 000 евро. Уклониста обещали довезти до Мукачево, показать маршрут и предоставить гидрокостюм. Деньги за это фантастическое путешествие клиент должен был передать в центре города гражданину РФ. Но россиянина и его подельника поймали, как только те получили плату за свои сомнительные услуги. Они в СИЗО. Третий вероятный участник схемы сейчас за границей. Ему подозрение еще готовят.
FPV-дрон снова атаковал «скорую» на Харьковщине
«Скорую» в Харьковской области снова атаковал российский FPV-дрон. Военное преступление произошло в Купянском районе, в селе Просянка, сообщил начальник Купянского РВА Андрей Канашевич. Информации о пострадавших и погибших нет. Напомним, в воскресенье удар FPV по «скорой» в том же Купянском районе унес жизни врача Дмитрия Колесника и медтехника Олега Журавлева. Ранения получил их коллега парамедик Александр Дудулад. Эта команда «скорой» лишь незадолго до этого скрывалась от русских дронов в лесу и была спасена полицейскими.
На 15 лет за решетку отправил суд наводчика, задержанного в Харькове
О приговоре сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Он отметил, что агента ФСБ задержали в апреле 2024 года. Безработный наводил удары КАБ и ракет по Харькову. Для этого обходил территорию города, разыскивая военные объекты и отчитывался оккупантам. Куратором предателя был сотрудник ФСБ. Их переписку обнаружили в телефоне предателя, когда его задержали. Суд признал наводчика виновным в государственной измене.
Интервалы в метро Харькова сократили с 16:00 до 19:00
Интервалы в метро несколько открутили назад. Теперь по 10 минут пауза между прибытием поездов будет не только утром, но и вечером: с 16 до 19 в будни. Прессслужба КП «Харьковский метрополитен» объяснила такое решение многочисленными просьбами пассажиров. Напомним, интервалы по 10 минут также действуют с 05:30 до 09:30 утра. В другое время ждать придется вдвое дольше.
Ситуация с подтоплениями нормализовалась в Харьковской области — ГСЧС
На прошлой неделе спасатели несколько раз выезжали по таким заявкам, но массовых обращений не поступало. Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко. В то же время недельная статистика, подведенная спасателями, свидетельствует о росте количества пожаров в экосистемах. Их было 68. 12 возникли из-за русских обстрелов, все остальные – из-за человеческой небрежности или обжига сухостоя.
- • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 23:00;