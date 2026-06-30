Новини Харкова — головне 30 червня: четверо загиблих, 24 постраждалих

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

10:43

На станції метро “Вокзальна” тимчасово закриють два виходи

«У зв’язку з нагальною необхідністю посилення заходів безпеки на об’єктах АТ «Укрзалізниця» пішохідні виходи №2 та №3 з підземного переходу на станції «Вокзальна», що ведуть у напрямку пішохідного тунелю вокзалу «Харків-Пасажирський», будуть тимчасово закриті», – повідомили у пресслужбі харківської підземки.

Про відновлення роботи виходів повідомлять додатково.

09:20

Четверо загиблих, 24 постраждалих, із них двоє дітей

Харків і 29 населених пунктів області минулої доби були під ударами росіян, повідомляє ХОВА

У Харкові загинула 23-річна жінка, постраждали 12 людей; у с. Губарівка Богодухівської громади загинула 75-річна жінка, постраждали жінки 66 і 18 років, чоловіки 61 і 40 років; у сел. Старий Салтів зазнали поранень жінки 60 і 70 років та 73-річний чоловік; у с. Таранівка Зміївської громади постраждали дівчатка 9 і 10 років; у м. Берестин зазнала поранень 72-річна жінка; у сел. Борова постраждав 64-річний чоловік; у м. Богодухів зазнав поранень 60-річний чоловік; у с. Гороховатка Борівської громади загинули двоє людей (дані уточнюють).

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 35 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, із них 16 – пов’язані з ворожими обстрілами, повідомляє ДСНС регіону, у Чугуївському, Лозівському, Ізюмському, Богодухівському, Куп’янському та Харківському районах області, а також Холодногірському районі Харкова. Внаслідок атак горіли складська, адміністративна та нежитлова будівлі, гараж та автомобіль, хвойна підстилка та суха трава на відкритій території.