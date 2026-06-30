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Новости Харькова — главное 30 июня: четверо погибших, 24 пострадавших

Общество 09:20   30.06.2026
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное 30 июня: четверо погибших, 24 пострадавших

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив». 

Четверо погибших, 24 пострадавших, из них двое детей

Харьков и 29 населенных пунктов области за прошедшие сутки были под ударами россиян, сообщает ХОВА

В Харькове погибла 23-летняя женщина, пострадали 12 человек; в с. Губаровка Богодуховской громады погибла 75-летняя женщина, пострадали женщины 66 и 18 лет, мужчины 61 и 40 лет; в пос. Старый Салтов получили ранения женщины 60 и 70 лет и 73-летний мужчина; в с. Тарановка Змиевской громады пострадали девочки 9 и 10 лет; в г. Берестин получила ранения 72-летняя женщина; в пос. Боровая пострадал 64-летний мужчина; в г. Богодухов получил ранения 60-летний мужчина; в с. Гороховатка Боровской громады погибли два человека (данные утоняются).

В течение суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 35 раз выезжали на ликвидацию пожаров, из них 16 – связаны с вражескими обстрелами, сообщает ГСЧС региона, в Чугуевском, Лозовском, Изюмском, Богодуховском, Купянском и Харьковском районах области, а также Холодногорском районе Харькова. В результате атак горели складское, административное и нежилое здания, гараж и автомобиль, хвойная подстилка и сухая трава на открытой территории.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 09:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив». ".