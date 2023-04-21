Карма в чистому вигляді – український журналіст про падіння бомби на Бєлгород
Російські військові злочинці збиралися завдати удару півторатонною керованою авіабомбою по Харкову, але впустили її на Бєлгород… Z-психушка радісно повідомляла про удар у своїх каналах, а після того, як бомба впала на Бєлгород, кинулися терти пости. Карма у чистому вигляді.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Карма в чистому вигляді – український журналіст про падіння бомби на Бєлгород»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 07:37;
Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові злочинці збиралися завдати удару півторатонною керованою авіабомбою по Харкову, але впустили її на Бєлгород… Z-психушка радісно повідомляла про…".