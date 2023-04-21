Карма в чистому вигляді – український журналіст про падіння бомби на Бєлгород

Російські військові злочинці збиралися завдати удару півторатонною керованою авіабомбою по Харкову, але впустили її на Бєлгород… Z-психушка радісно повідомляла про удар у своїх каналах, а після того, як бомба впала на Бєлгород, кинулися терти пости. Карма у чистому вигляді.