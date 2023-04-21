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Карма в чистому вигляді – український журналіст про падіння бомби на Бєлгород

Події 07:37   21.04.2023
Денис Казанський
журналіст
Карма в чистому вигляді – український журналіст про падіння бомби на Бєлгород

Російські військові злочинці збиралися завдати удару півторатонною керованою авіабомбою по Харкову, але впустили її на Бєлгород… Z-психушка радісно повідомляла про удар у своїх каналах, а після того, як бомба впала на Бєлгород, кинулися терти пости. Карма у чистому вигляді.

Автор: Денис Казанський, журналіст, блогер

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  • Категорії: Події, Світ, Сказано, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 07:37;

    • Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові злочинці збиралися завдати удару півторатонною керованою авіабомбою по Харкову, але впустили її на Бєлгород… Z-психушка радісно повідомляла про…".