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«Карма в чистом виде» — украинский журналист о падении бомбы на Белгород

Мир 07:37   21.04.2023
Денис Казанский
журналист
«Карма в чистом виде» — украинский журналист о падении бомбы на Белгород

Российские военные преступники собирались нанести удар полуторатонной управляемой авиабомбой по Харькову, но уронили ее на Белгород… Z-психушка радостно сообщала о готовящемся ударе в своих каналах, а после того, как бомба упала на Белгород, кинулись тереть посты. Карма в чистом виде.

Автор: Денис Казанский, журналист, блогер

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  • Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 07:37;

    • Корреспондент Денис Казанский, журналист, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные преступники собирались нанести удар полуторатонной управляемой авиабомбой по Харькову, но уронили ее на Белгород… Z-психушка радостно сообщала о…".