«Карма в чистом виде» — украинский журналист о падении бомбы на Белгород
Российские военные преступники собирались нанести удар полуторатонной управляемой авиабомбой по Харькову, но уронили ее на Белгород… Z-психушка радостно сообщала о готовящемся ударе в своих каналах, а после того, как бомба упала на Белгород, кинулись тереть посты. Карма в чистом виде.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 07:37;
Корреспондент Денис Казанский, журналист, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные преступники собирались нанести удар полуторатонной управляемой авиабомбой по Харькову, но уронили ее на Белгород… Z-психушка радостно сообщала о…".