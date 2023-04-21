«Карма в чистом виде» — украинский журналист о падении бомбы на Белгород

Российские военные преступники собирались нанести удар полуторатонной управляемой авиабомбой по Харькову, но уронили ее на Белгород… Z-психушка радостно сообщала о готовящемся ударе в своих каналах, а после того, как бомба упала на Белгород, кинулись тереть посты. Карма в чистом виде.