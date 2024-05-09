У нашому Уряді – п’ять дір, не від орденів – Гончаренко
Тепер в нашому Уряді п’ять (!!) дірок. Не від орденів, а від відсутності міністрів. Тепер в Уряді немає: міністра аграрної політики, міністра молоді та спорту, міністра зі справ ветеранів, міністра інфраструктури та розвитку територій, міністра культури та інформаційної політики. Отакий Уряд під час війни.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Гончаренко., кабмин, увольнения;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 11:31;
Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тепер в нашому Уряді п’ять (!!) дірок. Не від орденів, а від відсутності міністрів. Тепер в Уряді немає: міністра аграрної політики, міністра…".