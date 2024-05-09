У нашому Уряді – п’ять дір, не від орденів – Гончаренко

Тепер в нашому Уряді п’ять (!!) дірок. Не від орденів, а від відсутності міністрів. Тепер в Уряді немає: міністра аграрної політики, міністра молоді та спорту, міністра зі справ ветеранів, міністра інфраструктури та розвитку територій, міністра культури та інформаційної політики. Отакий Уряд під час війни.