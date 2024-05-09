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В нашем Правительстве — пять дыр, не от орденов — Гончаренко

Политика 11:31   09.05.2024
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
В нашем Правительстве — пять дыр, не от орденов — Гончаренко

Теперь в нашем Правительстве пять (!!) дыр. Не от орденов, а от отсутствия министров. Теперь в Правительстве нет: министра аграрной политики, министра молодежи и спорта, министра по делам ветеранов, министра инфрастуктуры и развития территорий, министра культуры и информационной политики. Такое правительство во время войны.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 11:31;

  • Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теперь в нашем Правительстве пять (!!) дыр. Не от орденов, а от отсутствия министров. Теперь в Правительстве нет: министра аграрной политики, министра…".