В нашем Правительстве — пять дыр, не от орденов — Гончаренко
Теперь в нашем Правительстве пять (!!) дыр. Не от орденов, а от отсутствия министров. Теперь в Правительстве нет: министра аграрной политики, министра молодежи и спорта, министра по делам ветеранов, министра инфрастуктуры и развития территорий, министра культуры и информационной политики. Такое правительство во время войны.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Гончаренко., кабмин, увольнения;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 11:31;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теперь в нашем Правительстве пять (!!) дыр. Не от орденов, а от отсутствия министров. Теперь в Правительстве нет: министра аграрной политики, министра…".