В нашем Правительстве — пять дыр, не от орденов — Гончаренко

Теперь в нашем Правительстве пять (!!) дыр. Не от орденов, а от отсутствия министров. Теперь в Правительстве нет: министра аграрной политики, министра молодежи и спорта, министра по делам ветеранов, министра инфрастуктуры и развития территорий, министра культуры и информационной политики. Такое правительство во время войны.