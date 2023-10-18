В США кот «предсказал смерть» 100 обитателей дома престарелых

В США кот по кличке Оскар, который «предсказывает смерть», всегда обнимает обитателей дома престарелых прямо перед их уходом, сообщает Daily Star.

Оскара приютили в доме престарелых в Род-Айленде в 2005 году, чтобы обеспечить комфорт его обитателям. Но сотрудники быстро заметили, что Оскар большую часть времени любит оставаться один. Но если кот приходил к обитателю дома престарелых и сворачивался подле него калачиком, этот пациент умирал через несколько часов.

По словам врачей дома престарелых, так кот Оскар успешно предсказал более 100 смертей, прижимаясь к жильцам всего за несколько часов до их смерти.

Персонал трактовал поведение Оскара как предупреждение и спешно связывался с семьями пациентов, с которыми он сблизился, чтобы предупредить их о скорой кончине родственника.