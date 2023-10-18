В США кот «предсказал смерть» 100 обитателей дома престарелых
В США кот по кличке Оскар, который «предсказывает смерть», всегда обнимает обитателей дома престарелых прямо перед их уходом, сообщает Daily Star.
Оскара приютили в доме престарелых в Род-Айленде в 2005 году, чтобы обеспечить комфорт его обитателям. Но сотрудники быстро заметили, что Оскар большую часть времени любит оставаться один. Но если кот приходил к обитателю дома престарелых и сворачивался подле него калачиком, этот пациент умирал через несколько часов.
По словам врачей дома престарелых, так кот Оскар успешно предсказал более 100 смертей, прижимаясь к жильцам всего за несколько часов до их смерти.
Персонал трактовал поведение Оскара как предупреждение и спешно связывался с семьями пациентов, с которыми он сблизился, чтобы предупредить их о скорой кончине родственника.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: врачи, дом престарелых, кот, оскар, предсказание, смерть, сша;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 19:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В США кот по кличке Оскар, который «предсказывает смерть», всегда обнимает обитателей дома престарелых прямо перед их уходом, сообщает Daily Star.".