У США кіт «передбачив смерть» 100 мешканців будинку для людей похилого віку

У США кіт на прізвисько Оскар, який «передбачає смерть», завжди обіймає мешканців будинку для людей похилого віку прямо перед їх відходом, повідомляє Daily Star.

Оскара прихистили в будинку для людей похилого віку в Род-Айленді в 2005 році, щоб забезпечити комфорт його мешканцям. Але співробітники швидко помітили, що Оскар більшість часу любить залишатися на самоті. Але якщо кіт приходив до мешканця будинку для людей похилого віку і згортався біля нього, незабаром цей пацієнт помирав, буквально за кілька годин.

За словами лікарів, так кіт Оскар успішно передбачив понад 100 смертей, притискаючись до мешканців всього за кілька годин до їхньої смерті.

Персонал трактував поведінку Оскара як попередження та спішно зв’язувався з сім’ями пацієнтів, з якими він зблизився, щоб попередити їх про швидку смерть родича.