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Под обстрелом на Харьковщине оказалось приграничье — сводка Генштаба

Происшествия 07:22   14.10.2022
Алексей Наумов
Под обстрелом на Харьковщине оказалось приграничье — сводка Генштаба

В утренней информации Генштаба ВСУ привели список населенных пунктов, которые подверглись вражеским ударам.

«Противник совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелка, Огурцово, Старица, Гатище, Двуречная и Гряниковка», — сообщили в Генштабе.

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Напомним, минувшей ночью враг также ударил по Харьковщине ракетами. Несколько из них ударили по области, минимум две — по городу. Под ударом в Харькове оказался Холодногорский район, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, враг очередной раз обстрелял объекты критической инфраструктуры. В облэнерго сообщили о возможных перебоях с электричеством в Харькове.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 07:22;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелом на Харьковщине оказалось приграничье — сводка Генштаба".