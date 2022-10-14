Под обстрелом на Харьковщине оказалось приграничье — сводка Генштаба

В утренней информации Генштаба ВСУ привели список населенных пунктов, которые подверглись вражеским ударам.

«Противник совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелка, Огурцово, Старица, Гатище, Двуречная и Гряниковка», — сообщили в Генштабе.

Напомним, минувшей ночью враг также ударил по Харьковщине ракетами. Несколько из них ударили по области, минимум две — по городу. Под ударом в Харькове оказался Холодногорский район, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, враг очередной раз обстрелял объекты критической инфраструктуры. В облэнерго сообщили о возможных перебоях с электричеством в Харькове.