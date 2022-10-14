Под обстрелом на Харьковщине оказалось приграничье — сводка Генштаба
В утренней информации Генштаба ВСУ привели список населенных пунктов, которые подверглись вражеским ударам.
«Противник совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелка, Огурцово, Старица, Гатище, Двуречная и Гряниковка», — сообщили в Генштабе.
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Напомним, минувшей ночью враг также ударил по Харьковщине ракетами. Несколько из них ударили по области, минимум две — по городу. Под ударом в Харькове оказался Холодногорский район, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, враг очередной раз обстрелял объекты критической инфраструктуры. В облэнерго сообщили о возможных перебоях с электричеством в Харькове.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, обстрелы, сводка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 07:22;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелом на Харьковщине оказалось приграничье — сводка Генштаба".