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Під обстрілом на Харківщині опинилося прикордоння – зведення Генштабу

Події 07:22   14.10.2022
Олексій Наумов
Під обстрілом на Харківщині опинилося прикордоння – зведення Генштабу

У ранковій інформації Генштабу ЗСУ навели список населених пунктів, які зазнали ворожих ударів.

“Противник здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка”, – повідомили в Генштабі.

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Нагадаємо, минулої ночі ворог також ударив по Харківщині ракетами. Декілька з них ударили по області, мінімум дві – по місту. Під ударом у Харкові опинився Холодногірський район, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, ворог вкотре обстріляв об’єкти критичної інфраструктури. В обленерго повідомили про можливі перебої з електрикою у Харкові.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 07:22;

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