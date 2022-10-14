Під обстрілом на Харківщині опинилося прикордоння – зведення Генштабу

У ранковій інформації Генштабу ЗСУ навели список населених пунктів, які зазнали ворожих ударів.

“Противник здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка”, – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, минулої ночі ворог також ударив по Харківщині ракетами. Декілька з них ударили по області, мінімум дві – по місту. Під ударом у Харкові опинився Холодногірський район, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, ворог вкотре обстріляв об’єкти критичної інфраструктури. В обленерго повідомили про можливі перебої з електрикою у Харкові.