Під обстрілом на Харківщині опинилося прикордоння – зведення Генштабу
У ранковій інформації Генштабу ЗСУ навели список населених пунктів, які зазнали ворожих ударів.
“Противник здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка”, – повідомили в Генштабі.
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Нагадаємо, минулої ночі ворог також ударив по Харківщині ракетами. Декілька з них ударили по області, мінімум дві – по місту. Під ударом у Харкові опинився Холодногірський район, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, ворог вкотре обстріляв об’єкти критичної інфраструктури. В обленерго повідомили про можливі перебої з електрикою у Харкові.Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, обстріли, сводка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 07:22;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстрілом на Харківщині опинилося прикордоння – зведення Генштабу".