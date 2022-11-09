Налоговик из Купянска работала на оккупантов: ей грозит пожизненное
Главному государственному инспектору Купянского отдела налогов и сборов с юридических лиц и проведения камеральных проверок ГУ ГНС в Харьковской области заочно сообщили о подозрении по факту госизмены в условиях военного положения.
После захвата города в мае женщина прошла собеседование и получила от представителей РФ предложение занять должность «главного специалиста отдела регистрации и приемки отчетности» в оккупационном органе — «Налоговой службе Харьковской области», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Соратница врагов ставила на налоговый учет предпринимателей и выдавала патенты на занятие предпринимательской деятельностью.
Санкция согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины — 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 17:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главному государственному инспектору Купянского отдела налогов и сборов с юридических лиц и проведения камеральных проверок ГУ ГНС в Харьковской области заочно сообщили о подозрении по факту госизмены в условиях военного положения.".