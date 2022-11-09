Налоговик из Купянска работала на оккупантов: ей грозит пожизненное

Главному государственному инспектору Купянского отдела налогов и сборов с юридических лиц и проведения камеральных проверок ГУ ГНС в Харьковской области заочно сообщили о подозрении по факту госизмены в условиях военного положения.

После захвата города в мае женщина прошла собеседование и получила от представителей РФ предложение занять должность «главного специалиста отдела регистрации и приемки отчетности» в оккупационном органе — «Налоговой службе Харьковской области», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Соратница врагов ставила на налоговый учет предпринимателей и выдавала патенты на занятие предпринимательской деятельностью.

Санкция согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины — 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.