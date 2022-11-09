Податківиця з Куп’янська працювала на окупантів: їй загрожує довічне
Головній державній інспекторці Куп’янського відділу податків та зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Харківській області заочно повідомили про підозру за фактом держзради в умовах воєнного стану.
Після захоплення міста у травні жінка пройшла співбесіду та отримала від представників РФ пропозицію обійняти посаду “главного специалиста отдела регистрации и приемки отчетности” в окупаційному органі – “Налоговой службе Харьковской области”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Соратниця ворогів ставила на податковий облік підприємців та видавала патенти на зайняття підприємницькою діяльністю.
Санкція згідно із ч. 2 ст. 111 КК України – 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 17:25;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головній державній інспекторці Куп’янського відділу податків та зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Харківській області заочно повідомили про підозру за фактом держзради в умовах воєнного стану.".