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Податківиця з Куп’янська працювала на окупантів: їй загрожує довічне

Суспільство 17:25   09.11.2022
Елена Нагорная
Податківиця з Куп’янська працювала на окупантів: їй загрожує довічне

Головній державній інспекторці Куп’янського відділу податків та зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Харківській області заочно повідомили про підозру за фактом держзради в умовах воєнного стану.

Після захоплення міста у травні жінка пройшла співбесіду та отримала від представників РФ пропозицію обійняти посаду “главного специалиста отдела регистрации и приемки отчетности” в окупаційному органі – “Налоговой службе Харьковской области”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Соратниця ворогів ставила на податковий облік підприємців та видавала патенти на зайняття підприємницькою діяльністю.

Санкція згідно із ч. 2 ст. 111 КК України – 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 17:25;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головній державній інспекторці Куп’янського відділу податків та зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Харківській області заочно повідомили про підозру за фактом держзради в умовах воєнного стану.".