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Убитого на Изюмщине детского писателя Вакуленко похоронят в Харькове

Общество 19:53   01.12.2022
Елена Нагорная
Убитого на Изюмщине детского писателя Вакуленко похоронят в Харькове

Прощание с писателем Владимиром Вакуленко, который был убит во время оккупации Изюмского района Харьковской области, состоится в Харькове во вторник, 6 декабря.

Об этом сообщила в Facebook исполнительный директор Украинского центра Международного ПЕН-клуба Татьяна Терен.

По ее информации, прощание с Вакуленко начнется в 12:30 в Свято-Дмитриевском храме УГКЦ (Полтавский Шлях, 44), а захоронение запланировано на 14:00 на Харьковском городском кладбище №2.

«От себя хочу напомнить, что у Владимира остался 14-летний сын Виталий с диагнозом РАС (расстройства аутистического спектра — ред.), которым сегодня занимается бабушка, поэтому наша поддержка для семьи будет нужна и в дальнейшем», — написала Терен.

Также она опубликовала реквизиты мамы ребенка: Игнатенко Елена Григорьевна — 5167 8032 1361 5029 (Ощадбанк).

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Напомним, что в конце марта во время оккупации села Капитоловка Изюмского района россияне похитили известного украинского писателя и волонтера. Выяснилось, что Вакуленко убили, а его тело было эксгумировано вместе с другими из массового захоронения в лесу возле Изюма после освобождения города. Фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы получило издание «Суспільне». В теле писателя правоохранители обнаружили две пули от пистолета Макарова.  По словам вице-мэра Изюма Владимира Мацокина, именем Вакуленко назовут одну из улиц города.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 19:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прощание с писателем Владимиром Вакуленко, который был убит во время оккупации Изюмского района Харьковской области, состоится в Харькове во вторник, 6 декабря.".