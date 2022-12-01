Live
  • Четвер 01.12.2022
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.92
    • 🟢

Убитого на Ізюмщині дитячого письменника Вакуленка поховають у Харкові

Суспільство 19:53   01.12.2022
Олена Нагорна
Убитого на Ізюмщині дитячого письменника Вакуленка поховають у Харкові

Прощання з письменником Володимиром Вакуленком, якого було вбито під час окупації Ізюмського району Харківської області, відбудеться у Харкові у вівторок, 6 грудня.

Про це повідомила у Facebook виконавча директорка Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу Тетяна Терен.

За її інформацією, прощання з Вакуленком розпочнеться о 12:30 у Свято-Дмитрівському храмі УГКЦ (Полтавський Шлях, 44), а поховання заплановане о 14:00 на Харківському міському цвинтарі №2.

“Від себе хочу нагадати, що у Володимира залишився 14-річний син Віталій з діагнозом РАС (розлади аутистичного спектра – ред.), яким сьогодні опікується бабуся, тож наша підтримка для родини буде потрібна і надалі”, – написала Терен.

Також вона опублікувала реквізити мами дитини: Ігнатенко Олена Григорівна – 5167 8032 1361 5029 (Ощадбанк).

Читайте також: “Татусеву книгу” вбитого на Харківщині письменника Вакуленка перевидадуть

Нагадаємо, що наприкінці березня під час окупації села Капитолівка Ізюмського району росіяни викрали відомого українського письменника та волонтера. З’ясувалося, що Вакуленка вбили, а його тіло було ексгумовано разом з іншими з масового поховання у лісі біля Ізюма після звільнення міста . Фотодокази та результати ДНК-експертизи отримало видання “Суспільне”. У тілі письменника правоохоронці виявили дві кулі від пістолета Макарова. За словами віцемера Ізюма Володимира Мацокіна, іменем Вакуленка назвуть одну з вулиць міста.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:19
Десятки генераторів та їжу для пунктів обігріву в Харкові передали поляки
19:32
У Харкові копи показали, як врятували людей з палаючого будинку (відео)
18:20
Армія РФ завдала ракетного удару по позиціях ЗСУ на Харківщині – Генштаб
18:07
У місті Харківщини, яке ворог засипав ракетами, встановлять новорічну ялинку
14:22
Заповнити форму. Як дізнатися у Харкові, коли знову вимкнуть світло

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Убитого на Ізюмщині дитячого письменника Вакуленка поховають у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 19:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прощання з письменником Володимиром Вакуленком, якого було вбито під час окупації Ізюмського району Харківської області, відбудеться у Харкові у вівторок, 6 грудня.".