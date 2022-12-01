Убитого на Ізюмщині дитячого письменника Вакуленка поховають у Харкові

Прощання з письменником Володимиром Вакуленком, якого було вбито під час окупації Ізюмського району Харківської області, відбудеться у Харкові у вівторок, 6 грудня.

Про це повідомила у Facebook виконавча директорка Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу Тетяна Терен.

За її інформацією, прощання з Вакуленком розпочнеться о 12:30 у Свято-Дмитрівському храмі УГКЦ (Полтавський Шлях, 44), а поховання заплановане о 14:00 на Харківському міському цвинтарі №2.

“Від себе хочу нагадати, що у Володимира залишився 14-річний син Віталій з діагнозом РАС (розлади аутистичного спектра – ред.), яким сьогодні опікується бабуся, тож наша підтримка для родини буде потрібна і надалі”, – написала Терен.

Також вона опублікувала реквізити мами дитини: Ігнатенко Олена Григорівна – 5167 8032 1361 5029 (Ощадбанк).

Нагадаємо, що наприкінці березня під час окупації села Капитолівка Ізюмського району росіяни викрали відомого українського письменника та волонтера. З’ясувалося, що Вакуленка вбили, а його тіло було ексгумовано разом з іншими з масового поховання у лісі біля Ізюма після звільнення міста . Фотодокази та результати ДНК-експертизи отримало видання “Суспільне”. У тілі письменника правоохоронці виявили дві кулі від пістолета Макарова. За словами віцемера Ізюма Володимира Мацокіна, іменем Вакуленка назвуть одну з вулиць міста.