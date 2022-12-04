Аварию, оставившую без тепла часть Харькова, уже почти устранили

Ремонтные работы на магистральном трубопроводе «Харьковских теплосетей» в Немышлянском районе завершаются, сообщили коммунальщики.

«Завершается работа по устранению дефекта на магистрали большого диаметра в Немышлянском районе. На 14:00 на месте ремонта 95 магистрали задействованы 4 самосвала, 2 экскаватора, автокран и другая техника. Часть дефекта была устранена еще на 3 часа ночи. В настоящее время ведутся работы на основном месте повреждения», — отметили в «Теплосетях».

Сейчас на месте работают 25 сотрудников «ХТС». Часть магистрали уже начала заполняться теплоносителем.