Live
  • Воскресенье 04.12.2022
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

Аварию, оставившую без тепла часть Харькова, уже почти устранили

Общество 14:53   04.12.2022
Оксана Горун
Аварию, оставившую без тепла часть Харькова, уже почти устранили Фото: КП «ХТС»

Ремонтные работы на магистральном трубопроводе «Харьковских теплосетей» в Немышлянском районе завершаются, сообщили коммунальщики.

«Завершается работа по устранению дефекта на магистрали большого диаметра в Немышлянском районе. На 14:00 на месте ремонта 95 магистрали задействованы 4 самосвала, 2 экскаватора, автокран и другая техника. Часть дефекта была устранена еще на 3 часа ночи. В настоящее время ведутся работы на основном месте повреждения», — отметили в «Теплосетях».

Сейчас на месте работают 25 сотрудников «ХТС». Часть магистрали уже начала заполняться теплоносителем.

Читайте также: В Харькове — авария на теплосетях: два района частично без отопления 

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

22:51
Ситуация с отоплением на деоккупированной Харьковщине. Информация главы ХОВА
23:57
Жителей громады на Харьковщине обеспечат буржуйками — Синегубов (видео)
21:24
Перебегал дорогу в неположенном месте: в Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)
08:09
В разрушенном Изюме продолжают подключать отопление: с теплом уже 63 дома
17:45
Терехов — о ситуации со светом, водой, отоплением и транспортом в Харькове

  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Аварию, оставившую без тепла часть Харькова, уже почти устранили»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 14:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные работы на магистральном трубопроводе «Харьковских теплосетей» в Немышлянском районе завершаются, сообщили коммунальщики".