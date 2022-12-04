Аварію, яка залишила без тепла частину Харкова, вже майже усунули
Ремонтні роботи на магістральному трубопроводі “Харківських тепломереж” у Немишлянському районі завершуються, повідомили комунальники.
“Завершується робота з усунення дефекту на магістралі великого діаметру в Немишлянському районі. На 14:00 на місці ремонту 95 магістралі задіяні 4 самоскиди, 2 екскаватори, автокран та інша техніка. Частину дефекту було усунено ще на 3 годину ночі. Наразі ведуться роботи на основному місці ушкодження”, – зазначили в “Тепломережах”.
Наразі на місці працюють 25 співробітників “ХТС”. Частина магістралі вже почала заповнюватись теплоносієм.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 14:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні роботи на магістральному трубопроводі “Харківських тепломереж” у Немишлянському районі завершуються, повідомили комунальники".