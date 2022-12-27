На Харьковщине запускают электрички к границе с РФ

С 27 декабря пригородные поезда из Дергачей будут доезжать до Новой Казачьей, которая находится поблизости от государственной границы с РФ.

О продлении маршрута электричек из Дергачей сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».

«С 27 декабря начнут курсировать пригородные поезда в населенный пункт Новая Казачья Харьковской области. «Укрзалізниця» продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение в прифронтовых зонах. С 27 декабря внесены изменения в расписание движения пригородных поездов сообщением Дергачи – Цуповка и продлены до населенного пункта Новая Казачья», — отметили железнодорожники.

Первый рельсовый автобус из Новой Казачьей уже отправился в Дергачи в 5:55 утра. Расписание движения будет таким:

№ 6101/6102 отправляется из н.п. Новая Казачья в 05:55 и прибывает в Дергачи в 06:34. Со станции Дергачи отправляется в 08:19 и прибывает в Новую Казачью в 09:02.

№ 6103/6104 отправляется из н.п. Новая Казачья в 09:17 и прибывает в Дергачи в 09:56. Со станции Дергачи отправляется в 10:07 и прибывает в Новую Казачью в 10:50.

№ 6105 отправляется из н.п. Новая Казачья в 11:00 и прибывает в Дергачи в 11:38.

№ 6106/6107 отправляется со станции Дергачи в 18:08 и прибывает в н.п. Новая Казачья в 18:51. Из Новой Казачьей отправляется в 19:07 и прибывает в Дергачи в 19:45.

«Рельсовый автобус на маршруте Новая Казачья – Дергачи делает остановки на станциях Цуповка, Прудянка, Слатино, Безруки, Новые Дергачи», — отметили в «Укрзалізниці».