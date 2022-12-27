На Харківщині запускають електрички до кордону з РФ

З 27 грудня приміські потяги з Дергачів доїжджатимуть до Нової Козачої, яка знаходиться поблизу державного кордону з РФ.

Про продовження маршруту електричок із Дергачів повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

“Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничне сполучення у прифронтових зонах. З 27 грудня внесено зміни в розклад руху приміських поїздів сполученням Дергачі – Цупівка та подовжено до з. п. Нова Козача”, – зазначили залізничники.

Перший рейковий автобус із Нової Козачої вже вирушив до Дергачів о 5:55 ранку. Розклад руху буде таким:

№ 6101/6102 вирушає зі з.п. Нова Козача о 05:55 та прибуває до Дергачів о 06:34. Зі станції Дергачі вирушає о 08:19 та прибуває до Нової Козачої о 09:02.

№ 6103/6104 вирушає із з.п. Нова Козача о 09:17 та прибуває до Дергачів о 09:56. Зі станції Дергачі вирушає о 10:07 та прибуває до Нової Козачої о 10:50.

№ 6105 вирушає із з.п. Нова Козача о 11:00 та прибуває до Дергачів о 11:38.

№ 6106/6107 вирушає зі станції Дергачі о 18:08 та прибуває до з.п. Нова Козача о 18:51. З Нової Козачої вирушає о 19:07 та прибуває до Дергачів о 19:45.

“Рейковий автобус на маршруті Нова Козача – Дергачі робить зупинки на станціях Цупівка, Прудянка, Слатине, Безруківка, Нові Дергачі”, – зазначили в “Укрзалізниці”.