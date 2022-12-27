Live
  • Середа 28.12.2022
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.89
    • 🟢

На Харківщині запускають електрички до кордону з РФ

Суспільство 08:37   27.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині запускають електрички до кордону з РФ Фото: мапа GoogleMaps

З 27 грудня приміські потяги з Дергачів доїжджатимуть до Нової Козачої, яка знаходиться поблизу державного кордону з РФ.

Про продовження маршруту електричок із Дергачів повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

“Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничне сполучення у прифронтових зонах. З 27 грудня внесено зміни в розклад руху приміських поїздів сполученням Дергачі – Цупівка та подовжено до з. п. Нова Козача”, – зазначили залізничники.

Перший рейковий автобус із Нової Козачої вже вирушив до Дергачів о 5:55 ранку. Розклад руху буде таким:

№ 6101/6102 вирушає зі з.п. Нова Козача о 05:55 та прибуває до Дергачів о 06:34. Зі станції Дергачі вирушає о 08:19 та прибуває до Нової Козачої о 09:02.

№ 6103/6104 вирушає із з.п. Нова Козача о 09:17 та прибуває до Дергачів о 09:56. Зі станції Дергачі вирушає о 10:07 та прибуває до Нової Козачої о 10:50.

№ 6105 вирушає із з.п. Нова Козача о 11:00 та прибуває до Дергачів о 11:38.

Читайте також:  Ключ до деокупації Харківщини: як відбили наглядовий пункт РФ у Цупівці

№ 6106/6107 вирушає зі станції Дергачі о 18:08 та прибуває до з.п. Нова Козача о 18:51. З Нової Козачої вирушає о 19:07 та прибуває до Дергачів о 19:45.

“Рейковий автобус на маршруті Нова Козача – Дергачі робить зупинки на станціях Цупівка, Прудянка, Слатине, Безруківка, Нові Дергачі”, – зазначили в “Укрзалізниці”.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

12:38
Через атаку на енергоінфраструктуру України 4 харківські поїзди затримуються
11:03
Частина поїздів, що прямують до Харкова, затримуються: інформація “УЗ”
10:05
На Харківщині знеструмлено частину залізничних ділянок: що з поїздами
08:23
Поїзд до Харкова спізнюється майже на чотири години
14:24
Через тимчасові знеструмлення затримується потяг до Ізюму на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині запускають електрички до кордону з РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 08:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 27 грудня приміські потяги з Дергачів доїжджатимуть до Нової Козачої, яка знаходиться поблизу державного кордону з РФ".