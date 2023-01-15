В Харькове 15 января полностью возобновили водоснабжение после ракетной атаки

КП «Харьковводоканал» завершило работы по восстановлению водоснабжения во всех районах города, сообщила мэрия Харькова.

После возобновления стабильной подачи электроэнергии все водопроводные насосные станции работают в заданном режиме, сообщили на предприятии. По состоянию на 10.00 водоснабжение абонентов происходит бесперебойно, в полном объеме.

«При отключении электроэнергии снова возможны ограничения и прекращение водоснабжения. Поэтому еще раз убедительно напоминаем о необходимости всегда иметь запас воды при возникновении экстренных ситуаций», — отметили на предприятии.

Телефон для справок: 15-33.