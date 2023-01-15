У Харкові 15 січня повністю відновили водопостачання після ракетної атаки

КП “Харківводоканал” завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста, повідомила мерія Харкова.

Після відновлення стабільної подачі електроенергії всі водопровідні насосні станції працюють у заданому режимі, повідомили на підприємстві. Станом на 10:00 водопостачання абонентів відбувається безперебійно, в повному обсязі.

«Під час відключення електроенергії знову можливі обмеження та припинення водопостачання. Тому ще раз переконливо нагадуємо про необхідність завжди мати запас води у разі виникнення екстрених ситуацій», – зазначили на підприємстві.

Телефон для довідок: 15-33.