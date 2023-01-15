У Харкові 15 січня повністю відновили водопостачання після ракетної атаки
КП “Харківводоканал” завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста, повідомила мерія Харкова.
Після відновлення стабільної подачі електроенергії всі водопровідні насосні станції працюють у заданому режимі, повідомили на підприємстві. Станом на 10:00 водопостачання абонентів відбувається безперебійно, в повному обсязі.
«Під час відключення електроенергії знову можливі обмеження та припинення водопостачання. Тому ще раз переконливо нагадуємо про необхідність завжди мати запас води у разі виникнення екстрених ситуацій», – зазначили на підприємстві.
Телефон для довідок: 15-33.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 12:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківводоканал” завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста, повідомила мерія Харкова.".