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У Харкові 15 січня повністю відновили водопостачання після ракетної атаки

Суспільство 12:42   15.01.2023
Оксана Якушко
У Харкові 15 січня повністю відновили водопостачання після ракетної атаки

КП “Харківводоканал” завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста, повідомила мерія Харкова.

Після відновлення стабільної подачі електроенергії всі водопровідні насосні станції працюють у заданому режимі, повідомили на підприємстві. Станом на 10:00 водопостачання абонентів відбувається безперебійно, в повному обсязі.

«Під час відключення електроенергії знову можливі обмеження та припинення водопостачання. Тому ще раз переконливо нагадуємо про необхідність завжди мати запас води у разі виникнення екстрених ситуацій», – зазначили на підприємстві.

Телефон для довідок: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 12:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківводоканал” завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста, повідомила мерія Харкова.".